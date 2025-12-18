Přeskočit na obsah
Zahraničí

Hledají „tradiční hodnoty“. Do Ruska odchází ze Západu tisíce rodin, chlubí se Kreml

Jaroslav Synčák

„Vzal svou rodinu a přestěhoval se do Ruska, protože chtěl podpořit tradiční hodnoty.“ Lidí s takovýmto příběhem přibývá, podle ruských médií se zemi Vladimira Putina podařilo za rok přilákat už více než 2,5 tisíce rodin ze Západu, kterým se v jejich zemích nelíbil vývoj společnosti a „progresivní ideologie“. Pro získání občanství někteří z nich dokonce neváhají jít bojovat proti Ukrajině.

Známým stoupencem Ruska a hlavně prezidenta Vladimira Putina je například francouzský herec Gérard Depardieu, který je ruským občanem už od roku 2013.
„Ahoj všichni, jak se máte? Natáčím tohle video, abych vysvětlil, proč jsem se přestěhoval z Texasu do Moskvy. Začalo to před pár lety s LGBT indoktrinací dětí, dětskými pořady mluvícími o sexu a genderu, učením o transgenderu ve veřejných školách. Tohle hnutí je psychicky nemocné a snaží se to znormalizovat,“ vysvětluje v jednom z videí na svém kanálu Huffman Time otec rodiny Derek Huffman, proč vzal své tři děti a manželku DeAnnu a vyrazili do Ruska.

„Nedokázali jsme se smířit s tím, že naše dcery vyrůstají v takovém světě. A jídlo v Americe je velmi nezdravé. Chtějí, abychom byli tlustí, hloupí a ovladatelní,“ pokračuje muž, který patří k prvním obyvatelům „americké vesnice“ nedaleko od Moskvy. Spolu s ním by tam mělo brzy žít až několik tisíc lidí, kterým ve Spojených státech „nevoní“ progresivní kulturní hodnoty.

Derek dokonce v touze po získání ruského občanství vyrazil na frontu „speciální vojenské operace“, jak Rusové nazývají válku proti sousední Ukrajině. O jeho příběhu web Aktuálně.cz informoval, přes spekulace o možné smrti na frontě se nakonec znovu objevil ve videích, kde popisuje svůj život v „novém ráji“ nebo kritizuje dění na (svobodné) Ukrajině.

Huffmanovi ovšem nejsou jedinou rodinou, která v největší zemi světa našla svůj osobní nový „ráj“. Podle webu Kommersant se už více než 2,5 tisíce zahraničních rodin přestěhovalo do Ruska v rámci zjednodušeného systému pro ty, kteří sdílejí „tradiční duchovní a morální hodnoty“. V úterý to oznámila Marija Butinová, členka Výboru pro mezinárodní záležitosti ruské Státní dumy.

„Během této doby se toho hodně podařilo. Doposud se více než 2500 rodin rozhodlo spojit svůj osud s naší zemí. Jde především o obyvatele Německa, které je na prvním místě, následované Francií, Spojenými státy, Austrálií a překvapivě Itálií,“ uvedla Butinová. Poznamenala, že tyto rodiny ne vždy volí život v Moskvě či v Moskevské oblasti, velmi oblíbené kouty Putinovy říše jsou podle ní také Krasnodarský kraj či Kalužská a Irkutská oblast.

Možnost přestěhovat se do Ruska v rámci zjednodušeného systému existuje od loňského srpna, kdy jej dekretem zavedl ruský prezident Vladimir Putin. Cizinci, kteří se staví proti vnucování „destruktivních neoliberálních ideologických postojů“ ve své domovské zemi a podporují ruské hodnoty, mohou získat povolení k dočasnému pobytu v zemi, aniž by od nich úřady vyžadovaly doklad o znalosti ruského jazyka, historie nebo základů místního práva.

V říjnu ministerstvo vnitra oznámilo, že od začátku roku 2025 získalo v rámci tohoto programu občanství celkem 344 cizinců. Od začátku roku také 3000 cizinců obdrželo povolení k dočasnému pobytu, z nichž dvě třetiny chtějí studovat na moskevských univerzitách.

