Hledají „tradiční hodnoty“. Do Ruska odchází ze Západu tisíce rodin, chlubí se Kreml

„Vzal svou rodinu a přestěhoval se do Ruska, protože chtěl podpořit tradiční hodnoty.“ Lidí s takovýmto příběhem přibývá, podle ruských médií se zemi Vladimira Putina podařilo za rok přilákat už více než 2,5 tisíce rodin ze Západu, kterým se v jejich zemích nelíbil vývoj společnosti a „progresivní ideologie“. Pro získání občanství někteří z nich dokonce neváhají jít bojovat proti Ukrajině.
„Ahoj všichni, jak se máte? Natáčím tohle video, abych vysvětlil, proč jsem se přestěhoval z Texasu do Moskvy. Začalo to před pár lety s LGBT indoktrinací dětí, dětskými pořady mluvícími o sexu a genderu, učením o transgenderu ve veřejných školách. Tohle hnutí je psychicky nemocné a snaží se to znormalizovat,“ vysvětluje v jednom z videí na svém kanálu Huffman Time otec rodiny Derek Huffman, proč vzal své tři děti a manželku DeAnnu a vyrazili do Ruska.
„Nedokázali jsme se smířit s tím, že naše dcery vyrůstají v takovém světě. A jídlo v Americe je velmi nezdravé. Chtějí, abychom byli tlustí, hloupí a ovladatelní,“ pokračuje muž, který patří k prvním obyvatelům „americké vesnice“ nedaleko od Moskvy. Spolu s ním by tam mělo brzy žít až několik tisíc lidí, kterým ve Spojených státech „nevoní“ progresivní kulturní hodnoty.
Derek dokonce v touze po získání ruského občanství vyrazil na frontu „speciální vojenské operace“, jak Rusové nazývají válku proti sousední Ukrajině. O jeho příběhu web Aktuálně.cz informoval, přes spekulace o možné smrti na frontě se nakonec znovu objevil ve videích, kde popisuje svůj život v „novém ráji“ nebo kritizuje dění na (svobodné) Ukrajině.
Huffmanovi ovšem nejsou jedinou rodinou, která v největší zemi světa našla svůj osobní nový „ráj“. Podle webu Kommersant se už více než 2,5 tisíce zahraničních rodin přestěhovalo do Ruska v rámci zjednodušeného systému pro ty, kteří sdílejí „tradiční duchovní a morální hodnoty“. V úterý to oznámila Marija Butinová, členka Výboru pro mezinárodní záležitosti ruské Státní dumy.
„Během této doby se toho hodně podařilo. Doposud se více než 2500 rodin rozhodlo spojit svůj osud s naší zemí. Jde především o obyvatele Německa, které je na prvním místě, následované Francií, Spojenými státy, Austrálií a překvapivě Itálií,“ uvedla Butinová. Poznamenala, že tyto rodiny ne vždy volí život v Moskvě či v Moskevské oblasti, velmi oblíbené kouty Putinovy říše jsou podle ní také Krasnodarský kraj či Kalužská a Irkutská oblast.
Možnost přestěhovat se do Ruska v rámci zjednodušeného systému existuje od loňského srpna, kdy jej dekretem zavedl ruský prezident Vladimir Putin. Cizinci, kteří se staví proti vnucování „destruktivních neoliberálních ideologických postojů“ ve své domovské zemi a podporují ruské hodnoty, mohou získat povolení k dočasnému pobytu v zemi, aniž by od nich úřady vyžadovaly doklad o znalosti ruského jazyka, historie nebo základů místního práva.
V říjnu ministerstvo vnitra oznámilo, že od začátku roku 2025 získalo v rámci tohoto programu občanství celkem 344 cizinců. Od začátku roku také 3000 cizinců obdrželo povolení k dočasnému pobytu, z nichž dvě třetiny chtějí studovat na moskevských univerzitách.
