26. 3. Emanuel
Nizozemský soud zakázal Muskově xAI šířit bez souhlasu sexualizované snímky

Nizozemský soud ve čtvrtek americké společnosti xAI miliardáře Elona Muska, která kontroluje sociální síť X a provozuje chatbota Grok, zakázal v zemi vytvářet a šířit sexualizované snímky lidí bez jejich souhlasu. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud se tak nestane a společnost zákazu nevyhoví, hrozí soud pokutou ve výši 100 tisíc eur (asi 2,45 milionu korun) denně.

Společnost xAI zatím verdikt nekomentovala. Případ souvisí se skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Reuters poznamenal, že rozhodnutí nizozemského soudu v občanskoprávní žalobě je první, kdy se soud vyjádřil k odpovědnosti xAI za nástroje, které mohou sloužit k vytváření sexualizovaných obrázků. Řadě takových stížností se věnují úřady v Severní i Jižní Americe, Evropě i Austrálii, poznamenal Reuters.

Verdikt nizozemského soudu zakazuje xAI a Groku generovat a také šířit sexuální snímky částečně svlečených, případně zcela nahých lidí, pokud k tomu nedali výslovný souhlas.

V souvislosti s kauzou a podobnými případy konkurenčních firem chce Evropský parlament zavést nový zákaz systémů, které používají umělou inteligenci k vytváření a manipulaci sexuálně explicitních či intimních obrázků, jež se podobají identifikovatelným skutečným osobám, pokud k tomu nedají souhlas.

