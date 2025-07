Američan vzal rodinu do Ruska. Cesta za "za lepším" skončila na frontě, manželka pije

Aktuálně.cz se podařilo spojit s Američankou DeAnnou Huffmanovou, která i s manželem a třemi dětmi přijela do Ruska za lepším životem v rámci projektu amerických vesnic kousek od Moskvy. Místo lepšího života ovšem žena bojuje s pitím a její manžel zase na ukrajinské frontě. Pár o tom točí a publikuje videa na YouTube.

"To, co dělám je důležité pro mě i naší rodinu". Američan vstoupil do ruské armády | Video: YT/Huffman Time

"Ahoj všichni, jak se máte? Natáčím tohle video, abych vysvětlil, proč jsem se přestěhoval z Texasu do Moskvy. Začalo to před pár lety s LGBT indoktrinací dětí, dětskými pořady mluvícími o sexu a genderu, učením o transgenderu ve veřejných školách. Tohle hnutí je psychicky nemocné a snaží se to znormalizovat," vysvětluje v jednom z videí na kanálu Huffman Time otec rodiny Derek, proč vzal své tři děti a manželku DeAnnu a vyrazili do Ruska.

"Nedokázali jsme se smířit s tím, že naše dcery vyrůstají v takovém světě. A jídlo v Americe je velmi nezdravé. Chtějí, abychom byli tlustí, hloupí a ovladatelní," pokračuje muž, jenž se stal jedním z prvních lidí, kteří se nastěhovali do vesnice kousek od Moskvy v rámci projektu Americké vesnice v Rusku. Sem se podle zakladatele projektu Tima Kirbyho mělo nastěhovat do nově postavených domů, jež vyrostly na ploše 30 hektarů, až několik tisíc lidí, kterým ve Spojených státech "nevoní" progresivní kulturní hodnoty.

Jenže se ukazuje, že poptávka je nakonec o mnoho nižší než očekávání. Rok po spuštění projektu vyrostly pouze dva domy - každý z nich pro jednu rodinu migrantů. Jednou z nich jsou právě Derek s DeAnnou. Ti se přistěhovali letos na jaře a téměř okamžitě si založili zmíněný kanál na YouTube. Tam pravidelně mluví o tom, jaký je život v nové zemi.

Od videí s titulkem "Šli jsme k jezeru", "Venčili jsme psa", "Učíme se rusky" se ovšem obsah rychle posunul. Na konci května totiž zveřejnili video s názvem: "Můj americký manžel vstoupil do ruské armády. Velké změny v naší rodině".

Otec rodiny se rozhodl získat ruské občanství. A aby proces urychlil, rozhodl se podepsat smlouvu s ruským ministerstvem obrany. Jak sám uvedl, doufal, že jako profesionální svářeč a někdejší vedoucí stavební čety dostane roli v ruském týlu, využije své zkušenosti se svářením nebo že bude fungovat jako válečný korespondent. Jenže ani jedno přání se mu nesplnilo - byl poslán na ukrajinskou frontu.

Důvodem, proč smlouvu podepsal, byla podle něj touha získat právo žít v Rusku. V jednom z videí řekl, že mnoho migrantů přichází do Spojených států bez respektu k místní kultuře a bez touhy integrovat se. On se rozhodl jít opačným směrem.

"Bráním zemi, naši zemi. Zasloužím si zde své místo. A nikdo mě ani mou rodinu nemůže obvinit z opaku. Rusko zahájilo válku na Ukrajině, aby ochránilo rusky mluvící obyvatelstvo. Rusko dělá správnou věc, nacistický režim na Ukrajině musí být zastaven," prohlašuje.

Ukazuje se, že složité podmínky v armádě rodině nevyhovují. "Hodně lidí se ho ptá, jak se mu daří. Je na výcvikové základně. Je to těžké. Jí jen suché jídlo, moc vody, bolí ho břicho. Hubne, je šťastný, ale i smutný," popisuje DeAnna. Navíc ho prý cvičí v ruštině, které zatím nerozumí.

Podle ní Derekovi za službu v armádě platí méně, než slibovali, část vybavení si prý musel sám dokoupit. Paradoxní je, že si jeho manželka nejspíš neuvědomuje, že jakékoli veřejné komentáře můžou vést v jejich zaslíbené zemi k trestnímu stíhání.

Nové informace o Derekovi v posledních dnech nepřicházejí a ani DeAnna už příliš sdílná není; některá média tak spekulovala o tom, zda se Derek nestal obětí ruského "mlýnku na maso" na ukrajinské frontě. Ve středu odpoledne to DeAnna popřela. "Je živý a zdravý. Média lžou, aby získala zhlédnutí," napsala v komentáři pod svým nejnovějším videem na YouTube s tím, že s ním mluvila.

"Západním médiím rozhovor nedávám, není na tom nic zajímavého"

Redaktor Aktuálně.cz DeAnnu kontaktoval a chtěl jí položit otázky ohledně jejího chotě i toho, jak se ona sama cítí. Nedávno totiž tvrdila, že překonala alkoholismus, kvůli vypuknuvšímu stresu však začala znovu pít. Oba pokusy o rozhovor však odmítla a odepsala, že v současné chvíli rozhovory nebude poskytovat.

Podobně negativně se vyjádřil i zakladatel projektu amerických vesnic Tim Kirby. "Nemá smysl dávat rozhovor západním médiím. Pass," odpověděl na žádost o rozhovor. Nevyjádřil se ani k tomu, že místo tisíců Američanů je jich v "americké vesnici" jenom několik. "Na projektu není nic zajímavého," napsal reportérovi Aktuálně.cz.

Huffmanovi do Ruska přijeli v rámci dekretu ruského prezidenta Vladimira Putina. Dekret umožňuje občanům zemí, jejichž politika údajně odporuje "tradičním duchovním a morálním hodnotám", požádat o dočasný pobyt v Rusku, aniž by museli skládat testy z ruštiny, dějepisu nebo právních znalostí.

Žadatelé musí podepsat písemné prohlášení, v němž prohlašují, že odmítají "destruktivní neoliberální ideologii" ve své domovské zemi a že se zavazují žít v souladu s ruskými tradicemi.

Od září 2024 do března 2025 bylo podle webu United24Media vydáno zhruba 480 takových víz.