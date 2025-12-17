Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rusko je pro Česko stále větší hrozba. Expert řekl, zda mu „oplácet“ sabotáže a útoky

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Evropské tajné služby podle médií zabránily více než stovce útoků a sabotáží, které plánovaly ruské tajné služby. Vrcholní politici čím dál častěji hovoří o tom, jak se hrozbám bránit a o nutnosti protiakcí. Co v Evropě včetně Česka hrozí? A jak se můžeme ruskému terorismu bránit? O tom v novém dílu podcastu Evropa v souvislostech hovoří odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar.

Německo, Berlín, metro vojenské cvičení, Rusko, Bundeswehr
Německo, Berlín, metro vojenské cvičení, Rusko, BundeswehrFoto: Reuters
Reklama

„Je to celý komplex hrozeb, vnitřních a vnějších. Ze strany vnějších hrozeb je to především hrozba ruská,“ říká v nejnovějším díle podcastu Evropa v souvislostech Melichar s tím, že Rusko začíná být čím dál větším rizikem i pro potenciálně konvenční střet.

Největší hrozbou je pro nás podle Melichara, který působí na katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, nejednota. „Transatlantické vazby dostávají prohlášeními Donalda Trumpa pořádně na frak,“ konstatuje.

Rozdělená unie se totiž může hrozbám bránit hůře, navíc teď je podle něj budoucnost Severoatlantické aliance nejistá.

„Stejně tak článek 5 o kolektivní obraně není už tak jednoznačnou garancí jako v minulosti,“ varuje Melichar. Nebezpečí si podle něj uvědomují hlavně země, které se s hybridními útoky potýkají či jsou na ruských nebo ukrajinských hranicích a válka se jich tak přímo dotýká.

Reklama
Reklama

„Zároveň ale máme Maďarsko a Slovensko, kde vládnou neliberální populisté, kteří naopak tvrdí, že Rusko žádnou hrozbou není a že ta skutečná hrozba pochází z Bruselu, z liberálních a levicových ideologií,“ srovnává.

Jak by se podle něj měly země úspěšně bránit proti ruským stíhačkám a dronům, narušujícím jejich vzdušný prostor? Jaké vlastně máme jako Evropa možnosti? Budou evropské státy provokovat podobně jako Rusko či přímo sestřelovat ruské stroje a potápět lodě stínové flotily, jak radí odborníci?

Související

O tom všem podle deníků Financial Times nebo Politico stále častěji mluví vrcholní představitelé západních států. A o tom také hovoříme s Hynkem Melicharem v celém díle podcastu Evropa v souvislostech, který si můžete pustit v článku nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.

"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá

Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama