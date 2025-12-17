Rusko je pro Česko stále větší hrozba. Expert řekl, zda mu „oplácet“ sabotáže a útoky

Evropské tajné služby podle médií zabránily více než stovce útoků a sabotáží, které plánovaly ruské tajné služby. Vrcholní politici čím dál častěji hovoří o tom, jak se hrozbám bránit a o nutnosti protiakcí. Co v Evropě včetně Česka hrozí? A jak se můžeme ruskému terorismu bránit? O tom v novém dílu podcastu Evropa v souvislostech hovoří odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar.
„Je to celý komplex hrozeb, vnitřních a vnějších. Ze strany vnějších hrozeb je to především hrozba ruská,“ říká v nejnovějším díle podcastu Evropa v souvislostech Melichar s tím, že Rusko začíná být čím dál větším rizikem i pro potenciálně konvenční střet.
Největší hrozbou je pro nás podle Melichara, který působí na katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, nejednota. „Transatlantické vazby dostávají prohlášeními Donalda Trumpa pořádně na frak,“ konstatuje.
Rozdělená unie se totiž může hrozbám bránit hůře, navíc teď je podle něj budoucnost Severoatlantické aliance nejistá.
„Stejně tak článek 5 o kolektivní obraně není už tak jednoznačnou garancí jako v minulosti,“ varuje Melichar. Nebezpečí si podle něj uvědomují hlavně země, které se s hybridními útoky potýkají či jsou na ruských nebo ukrajinských hranicích a válka se jich tak přímo dotýká.
„Zároveň ale máme Maďarsko a Slovensko, kde vládnou neliberální populisté, kteří naopak tvrdí, že Rusko žádnou hrozbou není a že ta skutečná hrozba pochází z Bruselu, z liberálních a levicových ideologií,“ srovnává.
Jak by se podle něj měly země úspěšně bránit proti ruským stíhačkám a dronům, narušujícím jejich vzdušný prostor? Jaké vlastně máme jako Evropa možnosti? Budou evropské státy provokovat podobně jako Rusko či přímo sestřelovat ruské stroje a potápět lodě stínové flotily, jak radí odborníci?
O tom všem podle deníků Financial Times nebo Politico stále častěji mluví vrcholní představitelé západních států. A o tom také hovoříme s Hynkem Melicharem v celém díle podcastu Evropa v souvislostech, který si můžete pustit v článku nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
