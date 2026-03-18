Evropa pomůže USA s Íránem, má ale podmínku. Trumpův oblíbenec navrhuje "obchod"

Evropa by podle finského prezidenta Alexandera Stubba mohla Spojeným státům pomoci se zabezpečením Hormuzského průlivu výměnou za posílení americké podpory Ukrajině.
Myšlenka „vyjednávat“ s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o evropské pomoci zazněla během úterní diskuse v londýnském think-tanku Chatham House.
„Myslím, že je to dobrý nápad,“ reagoval Stubb. Po krátké pauze se zájmem dodal: „Ne, myslím si, že je to vlastně vážně dobrý nápad,“ a uvedl, že se návrhem bude dál zabývat a probere ho se svým týmem, píše server Politico.
Trump v uplynulých dnech vyzval evropské spojence v NATO, aby se podíleli na zajištění plavby v Hormuzském průlivu – klíčové ropné dopravní tepně, kterou Teherán fakticky zablokoval po americko-izraelském útoku na Írán na konci února. Většina evropských lídrů však tuto výzvu odmítla.
Stubbovo Finsko s tak radikálním odporem sice nevystoupilo, samo však nemá dostatečné prostředky na to, aby je mohlo při zabezpečení průlivu nasadit. Zároveň není jasné, jakou roli by při případné asistenci Spojeným státům mohly evropské země sehrát.
Konflikt s Íránem nahrává Rusku
Evropští představitelé včetně Stubba každopádně varují, že čím déle bude konflikt s Íránem pokračovat, tím větší dopad může mít na schopnost Ukrajiny bránit se ruské invazi.
Podle Stubba představuje situace na Blízkém východě problém zejména proto, že růst cen ropy nahrává ruskému válečnému aparátu. „Ruská ekonomika byla ještě před pár týdny ve velmi špatném stavu, teď se znovu zvedá,“ poznamenal.
Americké síly zároveň spotřebovávají velké množství munice k sestřelování íránských střel a dronů, takže jí zbývá méně pro Ukrajinu, připomíná Politico.
Mírová jednání o Ukrajině se podle finského prezidenta rychle blíží k rozhodujícímu momentu, kdy by mohl být Kyjev donucen přijmout nevýhodnou dohodu a postoupit část území Rusku. Nelze ale podle něj vyloučit ani úplný kolaps rozhovorů.
„Doufám, že mírová jednání o Ukrajině neskončí stejně jako jednání mezi Íránem a USA. Ale čas ukáže,“ řekl Stubb.
Navzdory tomu, že oba prezidenti spolu loni strávili sedm hodin při golfu a večeři, Stubb si podle svých slov nedělá velké naděje, že by mohl Trumpa výrazně ovlivnit. „Nemám iluze o tom, kdo dokáže prezidenta Trumpa o něčem přesvědčit. Když se mi podaří prosadit jeden nápad z deseti ohledně Ukrajiny, budu to považovat za úspěch,“ řekl finský prezident.
Finsko v poslední době výrazně prohloubilo obrannou spolupráci se Spojenými státy. Nedávno od nich nakoupilo 64 stíhaček F-35 a na jeho území působí tisíce amerických vojáků cvičících v arktických podmínkách. USA jsou zároveň závislé na finském know-how v oblasti technologií pro ledoborce, které jsou klíčové pro operace v zamrzlých vodách.
Ve spolupráci s Finskem proto plánují postavit 11 nových ledoborců – čtyři vzniknou ve finských loděnicích a zbytek ve Spojených státech. Tento model má americkému lodnímu průmyslu pomoci převzít zkušenosti od finských partnerů a postupně přesunout výrobu na domácí půdu.
V Teheránu se ve středu odpoledne uskutečnil veřejný pohřeb šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, kterého v úterý zabil izraelský úder. Íránská státní média zveřejnila kondolenční vzkaz, jehož autorem je údajně nový vůdce Modžtaba Chameneí. Ten však od začátku války nevystoupil na veřejnosti a o jeho osudu se spekuluje.
Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Řekl to ve středu České televizi (ČT). Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na summitu zastupovat prezident Petr Pavel. Hlava státu následně ČT řekla, že ke změně nevidí důvod. Premiér se podle Pavla o ničem takovém na úterním vzájemném jednání nezmínil.
Hokejisté Sparty vyhráli úvodní zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Plzně 2:0. Utkání ovlivnilo děsivé zranění útočníka Villeho Petmana ze 49. minuty. Po souboji s Tomášem Hykou nepříjemně narazil do hrazení a následně opustil led na nosítkách, byl však při vědomí.
Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.
Hormuzská úžina je stále uzavřena. Ropa a plyn se nemůže dostat na světové trhy, ceny stoupají a Donald Trump žádá ostatní státy, aby poskytly své válečné lodě jako eskortní plavidla pro tankery. Američané se nepoučili ani z tzv. války tankerů v 80. letech, ani z války na Ukrajině, kde ukrajinské námořní drony zle zatápějí mnohem silnějšímu ruskému námořnictvu.