Je neuvěřitelný! Ukrajina ho miluje, Rusko ho miluje! Trump vychválil svého muže

Proslul jako diplomatický „slon v porcelánu“, který při jednání používá ruského tlumočníka, nepamatuje si, o jakých oblastech Ukrajiny jedná, splete se v tom, co mu Putin říkal, a opakuje ruskou propagandu. Sám americký prezident Donald Trump o něm řekl, že „o Rusku ani Ukrajině nevěděl vůbec nic“. Nyní ho ale vychválil jako muže, kterého všichni milují.
„Steve Witkoff je neuvěřitelný. Ukrajina ho miluje. Evropa ho miluje. Rusko ho miluje. Domluvil jsem mu schůzku s Putinem, strávili spolu čtyři hodiny. To je talent. Vycházejí spolu dobře. Stejně tak se Zelenským. Všichni Steva milují.“
Takhle nadšeně mluvil Trump o svém zvláštním vyslanci a osobním příteli Stevu Witkoffovi na inauguračním zasedání jeho nového projektu „Rady míru“.
Není to poprvé, co Trump Witkoffa chválil. „Za posledních 20 let, co jsem jednal se spoustou lidí v New Yorku, jsem poznal, že Steve má zdaleka nejlepší osobnost,“ vyjádřil se o svém velvyslanci pochvalně loni na setkání diplomatů v Bílém domě u příležitosti židovského svátku chanuka.
Witkoff je úspěšný realitní investor a developer, jehož předci přišli jako židovští emigranti do USA z Ruska. S Trumpem se znají od roku 1986 a z původně obchodního vztahu se vyvinulo úzké přátelství.
V první Trumpově administrativě byl Witkoff krátce členem sboru ekonomických poradců, po svém druhém vítězství ho Trump udělal zvláštním vyslancem pro Blízký východ, aby ho nakonec pověřil i jednáním s Ruskem a Ukrajinou.
O Rusku a Putinovi neměl ani ponětí
Zatímco se mu ale v Gaze (s pomocí Trumpova zetě Jareda Kushnera) podařilo dojednat příměří a propuštění izraelských rukojmí, s válkou na Ukrajině si zatím neporadil. Sám Trump přiznal, že „když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí“.
Witkoff si na jednání s Rusy nevzal tlumočníka a byl tak závislý na jejich člověku. Nebyl schopen si zapamatovat jména čtyř oblastí, o které mají Rusové na Ukrajině zájem. Naprosto vážně popisoval zmanipulované referendum na okupované Ukrajině jako důkaz toho, že tam lidé chtějí být součástí Ruska.
Tvrdil, že „Putin nemůže být špatný člověk“, protože když byl na Trumpa spáchán atentát, šel se za něj do kostela pomodlit – jako za „svého přítele“. Má za to, že Rusko „nemá v úmyslu zaútočit na Evropu“ a „nechce pohltit Ukrajinu“.
Největší fiasko ale způsobil tím, že domluvil summit na Aljašce kvůli tomu, že špatně pochopil, co mu Putin v Petrohradu říká. Podle německého deníku Bild Witkoff špatně pochopil některá ruská prohlášení. Ruský požadavek na „mírové stažení“ Ukrajinců z Chersonu a Záporoží si prý špatně vyložil jako nabídku „mírového stažení“ Rusů z těchto regionů. „Witkoff neví, o čem mluví,“ prozradil tehdy Bildu zdroj z ukrajinských vládních míst.