Průzkum průzkumů: Tři strany míří k bezvýznamnosti, jedna zvedá hlavu

Pokračující dominance hnutí ANO na české politické scéně si vybírá svou daň. Pokud by se dnes konaly volby do Poslanecké sněmovny, přinejmenším dvě ze stávajících parlamentních stran by zůstaly za jejími branami a žádná nová by se do ní neprobojovala. Ukazuje to průzkum průzkumů, který sestavuje redakce Aktuálně.cz z nejnovějších volebních modelů renomovaných agentur.
Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše těží z toho, že mu oproti volbám ubyl nejvýznamnější soupeř – koalice Spolu. Z celkových 23,4 procenta hlasů, které na podzim obdržela ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v současnosti zbylo jen 14,6 procenta hlasů pro ODS. Zbytek by s velkou pravděpodobností propadl, lidovci i TOP 09 se totiž v průzkumu průzkumů potácejí kolem tříprocentní hranice. Pokud ji při příštích volbách nepřekonají, nejenže vypadnou ze sněmovny, ale navíc ještě ztratí nárok na státní příspěvky na činnost.
Tři na třech
Oproti předchozímu průzkumu průzkumů zamířil k hladině tří procent ještě jeden subjekt – nové hnutí Naše Česko. To přitom založil jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS (kterou po Nečasově rezignaci také krátce vedl) Martin Kuba teprve letos v únoru. Zatímco první dva volební modely daly hnutí Naše Česko naději v podobě 4,7 a 4,1 procenta, nejnovější průzkum od agentury NMS pro portál Novinky.cz jej s pouhými 2,6 procenta hlasů prakticky pohřbívá.
„Strana se zatím příliš nevyprofilovala a ani nezískala další zajímavé osobnosti kromě Kuby. Zatím jí nabízí šanci malá viditelnost opozice, ale zájem voličů o nové hnutí může rychle opadnout,“ komentuje slabý výsledek Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.
Motoristé zpět ve hře
Úpadek popularity trojice středopravicových stran kompenzuje nárůst preferencí Motoristů. V posledním průzkumu průzkumů nejmladší a nejmenší vládní strana balancovala těsně pod hranou pěti procent, nyní se díky dobrému výsledku ze zmíněného průzkumu NMS vytáhla na 5,4 procenta hlasů.
„Otázka Filipa Turka byla vyřešena, ve funkci je nový ministr a předseda Motoristů Macinka měl v OSN státnický projev,“ vyjmenovává Friedrichová faktory, které podle ní straně pomohly. Motoristé nemají jasně vyprofilované voliče, jedna pětina z nich dokonce patří ke kritikům současného kabinetu, dodává analytička.
Ostatní strany se zatím v průzkumu průzkumů pohybují v úzkém mantinelu do jednoho procentního bodu od svého výsledku z říjnových voleb. Výjimkou jsou Starostové a nezávislí, kteří se s aktuálním výsledkem 14,1 procenta hlasů přiblížili k ODS „na dotek“. Analýzy volebních preferencí nicméně opakovaně upozorňují, že STAN má sice solidní potenciál, avšak malé voličské jádro. Jeho skutečný výsledek ve volbách tak může být o poznání nižší.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
