Co s odmítnutými migranty? Řecko s dalšími státy chystá řešení v Africe

Řecko společně s několika dalšími zeměmi plánuje vybudovat návratové centrum v Africe. V pátek to napsal s odkazem na své zdroje deník Kathimerini. Do střediska podle plánů budou vysláni migranti, kteří nezískali azyl a jejichž země původu je odmítá převzít. O možnosti umístění centra již evropské země začaly jednat s Keňou.
Na záměru podle řeckého listu pracují vedle Řecka také Německo, Nizozemsko, Dánsko a Rakousko. Společný plán by země měly představit na začátku března v Bruselu na zasedání Rady EU pro migraci, napsal deník.
Řecký ministr pro migraci a azyl Thanos Plevris, uvedl, že se již setkal se svými protějšky v těchto zemích. Technické týmy by se měly potkat příští týden, aby plán dále projednaly, informoval server Euronews Romania.
„Problém s návraty (migrantů) existuje v celé Evropě,“ vysvětlil Plevris rumunskému serveru. Doplnil, že vytvoření takových center by také působilo jako odstrašující opatření proti další nelegální migraci.
Do střediska či více středisek by byli umístěni neúspěšní žadatelé o azyl, které nepřijímají jejich země původu, což výrazně ztěžuje jejich deportaci. Podle řeckého listu evropské země chtějí o možnosti umístění zařízení jednat také s Ugandou a Rwandou. Do center by putovali pouze migranti ze zúčastněných zemí. Pokud by například migrant pákistánského původu nebyl přijat svou zemí, byl by přemístěn právě do plánovaného zvláštního centra v Africe.
Řecká vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise v posledních letech zpřísňuje svou migrační politiku. Vedle toho i na unijní úrovni byla schválena opatření, která mají usnadnit například návratovou politiku.
Loni v prosinci ministři vnitra Evropské unie schválili návrh, který by umožňoval zřízení návratových center v třetích zemí a rychlejší deportace. Letos v únoru Evropský parlament schválil návrh pravidel třetích bezpečných zemí.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, oznámil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
Krčmář sahal po senzaci, ale spustil "samopal". Zachovala bych se úplně obráceně, řekla Soukalová
Jel dvacátý olympijský závod svého života. Pravděpodobně ten úplně poslední. A nebyl v něm daleko od senzační medaile. Český biatlonista Michal Krčmář předvedl v Anterselvě výborný výkon v závodu s hromadným startem, před poslední střeleckou položkou útočil na nejvyšší příčky. Rychlopalba na velké riziko se mu ale hrubě nevyplatila.
ŽIVĚVláda představila novou strategii, Babiš zdůraznil změnu emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Plácnutí do vody. Opozice cupuje Babišovy velkolepé ekonomické plány
Levnější energie, zestátnění společnosti ČEZ a 50 tisíc nových bytů ročně. Vláda představila hospodářskou strategii. „Jsem urputný,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na důkaz, že své vládní záměry dotáhne až do konce. Je to jen marketing, cupuje ovšem opozice Babišovu velkolepou prezentaci ekonomických plánů.