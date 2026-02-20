Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Zahraničí

Co s odmítnutými migranty? Řecko s dalšími státy chystá řešení v Africe

Maxim Hönig,ČTK

Řecko společně s několika dalšími zeměmi plánuje vybudovat návratové centrum v Africe. V pátek to napsal s odkazem na své zdroje deník Kathimerini. Do střediska podle plánů budou vysláni migranti, kteří nezískali azyl a jejichž země původu je odmítá převzít. O možnosti umístění centra již evropské země začaly jednat s Keňou.

Záchranná loď Aquarius neziskové organizace SOS Méditerranée zachraňuje migranty na Středozemním moři.
Migranti na člunu ve Středozemním moři. Ilustrační foto.
Na záměru podle řeckého listu pracují vedle Řecka také Německo, Nizozemsko, Dánsko a Rakousko. Společný plán by země měly představit na začátku března v Bruselu na zasedání Rady EU pro migraci, napsal deník.

Řecký ministr pro migraci a azyl Thanos Plevris, uvedl, že se již setkal se svými protějšky v těchto zemích. Technické týmy by se měly potkat příští týden, aby plán dále projednaly, informoval server Euronews Romania.

„Problém s návraty (migrantů) existuje v celé Evropě,“ vysvětlil Plevris rumunskému serveru. Doplnil, že vytvoření takových center by také působilo jako odstrašující opatření proti další nelegální migraci.

Do střediska či více středisek by byli umístěni neúspěšní žadatelé o azyl, které nepřijímají jejich země původu, což výrazně ztěžuje jejich deportaci. Podle řeckého listu evropské země chtějí o možnosti umístění zařízení jednat také s Ugandou a Rwandou. Do center by putovali pouze migranti ze zúčastněných zemí. Pokud by například migrant pákistánského původu nebyl přijat svou zemí, byl by přemístěn právě do plánovaného zvláštního centra v Africe.

Řecká vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise v posledních letech zpřísňuje svou migrační politiku. Vedle toho i na unijní úrovni byla schválena opatření, která mají usnadnit například návratovou politiku.

Loni v prosinci ministři vnitra Evropské unie schválili návrh, který by umožňoval zřízení návratových center v třetích zemí a rychlejší deportace. Letos v únoru Evropský parlament schválil návrh pravidel třetích bezpečných zemí.

Americký prezident Donald Trump.
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
