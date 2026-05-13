Karel III.: Británie posílí obranu a tvrdě zasáhne proti antisemitismu

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Ve středu to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro nové období.
Obchodní vztahy s EU, jak král uvedl, jsou životně důležité pro hospodářský rozvoj Británie, která unii opustila. Vláda proto předloží návrhy zákonů, které Británii přinesou nové příležitosti. Starmer tento týden slíbil navrhnout platformu, které by mohla vést k užším vazbám s EU. Stát by se tak mohlo u příležitosti nadcházejícího summitu EU a Británie, který je naplánovaný na léto. Starmer sám ale nyní čelí politickým potížím ve vlastní labouristické straně.
V části projevu, který sepsala vláda, hovořil král o nebezpečném a nestabilním světě, kdy zmínil například válku na Blízkém východě. Vláda podle panovníka bude bránit a posilovat energetickou, ekonomickou i vojenskou bezpečnost světa a zároveň podnikne další kroky ke zvýšení bezpečí obyvatel Británie.
"Má vláda věří, že ekonomická bezpečnost Spojeného království závisí na životní úrovni ve všech částech Spojeného království," řekl Karel III. Vláda tak podle něj podpoří opatření, které zabrání růstu životních nákladů, a využije veřejné investice k přilákání soukromého kapitálu. Investice labouristický kabinet prostřednictvím králova projevu slíbil mimo jiné do zdravotnictví, soudního systému či policie.
