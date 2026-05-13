13. 5. Servác
Karel III.: Británie posílí obranu a tvrdě zasáhne proti antisemitismu

ČTK

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Ve středu to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro nové období.

State Opening Of Parliament, in London
Britský král Karel III. s královnou Camillou během slavnostního zahájení zasedání parlamentu ve Westminsterském paláci v Londýně. 13. května 2026. Foto: Pool
Obchodní vztahy s EU, jak král uvedl, jsou životně důležité pro hospodářský rozvoj Británie, která unii opustila. Vláda proto předloží návrhy zákonů, které Británii přinesou nové příležitosti. Starmer tento týden slíbil navrhnout platformu, které by mohla vést k užším vazbám s EU. Stát by se tak mohlo u příležitosti nadcházejícího summitu EU a Británie, který je naplánovaný na léto. Starmer sám ale nyní čelí politickým potížím ve vlastní labouristické straně.

V části projevu, který sepsala vláda, hovořil král o nebezpečném a nestabilním světě, kdy zmínil například válku na Blízkém východě. Vláda podle panovníka bude bránit a posilovat energetickou, ekonomickou i vojenskou bezpečnost světa a zároveň podnikne další kroky ke zvýšení bezpečí obyvatel Británie.

"Má vláda věří, že ekonomická bezpečnost Spojeného království závisí na životní úrovni ve všech částech Spojeného království," řekl Karel III. Vláda tak podle něj podpoří opatření, které zabrání růstu životních nákladů, a využije veřejné investice k přilákání soukromého kapitálu. Investice labouristický kabinet prostřednictvím králova projevu slíbil mimo jiné do zdravotnictví, soudního systému či policie.

Kenya France

ŽIVĚ Francie chce v Hormuzském průlivu neutrální misi OSN

Francie navrhne v OSN vytvoření mise pro volnou plavbu v Hormuzském průlivu. V rozhovoru, který v úterý večer odvysílala francouzská média, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Mise má být podle něj zcela neutrální a mírová. "Musíme dosáhnout znovuotevření Hormuzského průlivu bez podmínek a mýtného," uvedl Macron

Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace

ČNB očekává ve zbytku roku inflaci mezi dvěma a třemi procenty

Česká národní banka (ČNB) očekává, že po zbytek roku se bude meziroční inflace v Česku pohybovat mezi dvěma a třemi procenty. Hlavním důvodem jejího zvýšení z hodnot pod dvouprocentním inflačním cílem centrální banky z počátku roku je konflikt na Blízkém východě. V komentáři k dubnovému vývoji inflace to uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář.

V nové hře od The Secret Handshake s názvem Operation Epic Furious: Strait to Hell si zahrajete za Donalda Trumpa.

„Dietní colu, nebo útok na Írán?“ V nové hře se můžete vtělit do Donalda Trumpa

Když anonymní umělecká skupina Secret Handshake instalovala loni v centru Washingtonu zlatou sochu Donalda Trumpa s Jeffreyem Epsteinem v póze Jacka a Rose z Titaniku, mnozí to považovali za vrchol provokace. Mýlili se. V pondělí umělci u válečného památníku ve Washingtonu instalovali tři retro arkádové automaty s hrou Operation Epic Furious: Strait to Hell, v níž můžete hrát za samotného Trumpa.

