Pro prezidenta Pavla a experty byli nejlepší. U ANO, Motoristů a SPD ale nejspíš propadnou

Kdyby záleželo jen na prezidentovi Petru Pavlovi a odbornících, bylo by o novém ombudsmanovi jasno – za nejvhodnější kandidáty označili Vítězslava Dohnala a Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jenže podle informací Aktuálně.cz se vládní většina ANO, SPD a Motoristů sobě chystá na konci května zvolit někoho jiného. A to právničku Evu Kostolanskou, která u expertů skončila až na posledním místě.
Když před šesti lety volila Poslanecká sněmovna veřejného ochránce práv – ombudsmana –, dala rozdílem pouhých tří hlasů přednost exposlanci ČSSD Stanislavu Křečkovi před vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva Vítem Alexandrem Schormem. Rozhodla politika, navrch totiž měla vládní koalice ČSSD s hnutím ANO a premiérem Andrejem Babišem.
Teď opět vládne Babiš a podle informací Aktuálně.cz je pravděpodobné, že ve volbách bude mít hlavní slovo zase politika. Hodnotící komise expertů sice vyhodnotila z pětice zájemců jako jednoznačně nevhodnější kandidáty advokáta Vítězslava Dohnala a bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jenže hnutí ANO s Motoristy a SPD patrně vyberou právničku Evu Kostolanskou, která skončila s velkým rozdílem na děleném čtvrtém a pátém místě.
„Jako první se umístil Vítězslav Dohnal, který získal 32 bodů. Druhá byla Klára Šimáčková Laurenčíková s 35 body, třetí nynější ombudsmanův zástupce Vít Alexander Schorm s 38 body,“ oznamovala v březnu místopředsedkyně hodnotící komise Petra Šach s tím, že každý z 15 odborníků napsal své vlastní pořadí kandidátů.
Logicky proto kandidáti s nejméně body uspěli nejvíce. Nejhůř dopadli dva, kteří s velkým odstupem získali celkem 60 bodů. Šlo o právničku kanceláře veřejného ochránce práv Evu Kostolanskou a bývalého ústavního soudce Jaromíra Jirsu.
Jenže když nyní Aktuálně.cz zjišťovalo v zákulisí, kdo by mohl být nakonec novým ombudsmanem či ombudsmankou, slyšelo hned od několika zdrojů, že volba patrně padne právě na Kostolanskou.
„Ona má být novou ombudsmankou, takto se na tom vládní většina domlouvá,“ sdělil redakci jeden ze zdrojů, který si však nepřál být jmenovaný. Další poukázal na to, že nejmenší zájem o prezentaci výsledků expertů s vysvětlením, proč vybrali pořadí Dohnal a Šimáčková Laurenčíková, měl klub ANO. Tedy klub, který má zdaleka nejvíce poslanců, a tedy i klíčové slovo v tom, kdo bude novým ombudsmanem.
Malá z ANO zmínila křišťálovou kouli
Že vládní většina nemíní dát na odborníky, naznačují i dvě poslankyně, které mají toto téma na starosti v opozičních stranách – Barbora Urbanová (STAN) a Renáta Zajíčková (ODS). „Můžu potvrdit, že z úst členů vládní koalice zaznívá jméno paní Kostolanské dost často,“ sdělila Aktuálně.cz Urbanová, podle které STAN bude nejvíce volit dvojici, kterou doporučila zmiňovaná komise.
„Poslechli jsme si na klubu všechny kandidáty, ale tato dvojice nás zaujala nejvíc. Oba udělali velmi dobrý dojem i na mě, a kdyby se mě někdo zeptal, jak si představuji ombudsmana, vzpomněla bych tyto dva. Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou znám navíc i z pracovních kontaktů a vím, že je extrémně pracovitá,“ dodala Urbanová.
Podle Zajíčkové si také klub ODS vyslechl všechny kandidáty. „Protože je ale volba tajná, naši poslanci budou hlasovat dle vlastního uvážení,“ upozornila. S tím, že i ona v kuloárech slýchá jména Kostolanské i Jirsy.
„Z kuloárů zaznívá, že koaliční poslanci nebudou ctít doporučení hodnotící komise a pravděpodobně zvolí uchazeče či uchazečku z posledních míst. I z průběhu a malé účasti veřejnosti při veřejném slyšení usuzuji na jistý nezájem ze strany vládní koalice o tuto volbu a celkově instituci ombudsmana,“ sdělila Zajíčková.
Aktuálně.cz se zeptalo také předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé a poslankyně ANO Heleny Válkové, které se tématům ochrany lidských práv v hnutí věnují.
„Koho budeme volit, se uvidí, bude to otázkou debaty na našem klubu. Už jsme to debatovali jednou a budeme ještě podruhé,“ řekla Malá. A co říká tomu, že v kuloárech kolují zprávy o volbě Kostolanské? „Vy předjímáte. Setkala jsem se se všemi kandidáty, nějaký názor na ně mám, pan Dohnal je určitě velmi šikovný a zkušený… Ale fakt uvidíme, co řekne klub. Bude to tajná volba sněmovny, takže jestli někdo ví, kdo bude zvolený, tak věští z křišťálové koule,“ tvrdí Malá.
Válková byla podstatně stručnější, odvolávala se na to, že volba je tajná. „Vyčkejte na samotnou volbu, nechceme to protahovat, dosavadní ombudsman Stanislav Křeček už přesluhuje a my chceme někoho určitě zvolit. Rozhodně my v ANO budeme mít při volbě ombudsmana svobodnou volbu,“ řekla Válková Aktuálně.cz.
Poslanci na experty nejspíš nedají, i když je chválili
Už když předseda Petičního výboru za SPD Jan Hrnčíř letos v březnu zahajoval tiskovou konferenci, na které oznámila expertní skupina své pořadí kandidátů, tak se Aktuálně.cz zajímalo o to, jestli si vládní většina stejně nakonec nevybere podle svého. Bez ohledu na odborníky. Členové výboru se dušovali, že prý budou vybírat co nejpoctivěji.
„Budeme se snažit samozřejmě respektovat ta kritéria a ten výběr hodnotící komise,“ prohlašoval tehdy Hrnčíř. S tím, že chce, aby se kandidáti představili co nejvíce na poslaneckých klubech a kluby si poslechly, proč experti vybírali, jak vybírali.
Následně Válková jako členka Petičního výboru komisi odborníků chválila a tvrdila, jak je důležité, že zastupují veřejnost. „Komise reprezentuje veřejnost a hodnotí tak, aby veřejný ochránce práv odpovídal různorodým zájmům našich spoluobčanů,“ uvedla a dodala, že pro poslance je tento výběr „dobrým vodítkem“ při samotné volbě. „Máme velký respekt k výsledkům a hlavně k práci hodnotící komise. Protože jsme ji zblízka sledovali, tak můžu říct, že pracovala přinejmenším velmi intenzivně,“ tvrdila Válková.
Pokud jde o prezidenta Petra Pavla, ten už letos v lednu jasně avizoval, proč považuje Dohnala a Šimáčkovou Laurenčíkovou za nejvhodnější kandidáty na ombudsmana. „Jedná se o osobnosti, jejichž morální vlastnosti a rozsáhlé znalosti a profesní zkušenosti v oblasti ochrany základních lidských práv a svobod zaručují řádný výkon funkce veřejného ochránce práv,“ avizoval prezident letos v lednu.
