Za zabavení lodi na záchranu migrantů musí Itálie vyplatit odškodné

Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč), uvedla agentura ANSA. Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra.
Italské úřady chybovaly, když po zabavení lodě nereagovaly na výzvu organizace Sea Watch, která žádala, aby rozhodnutí o zabavení lodi bylo odvoláno. Kvůli tomu ve středu soud nařídil vyplatit odškodné za majetkovou újmu a soudní výlohy.
Italské úřady loď zabavily, když s ní na konci června 2019 kapitánka Carola Racketeová vplula do přístavu na ostrově Lampedusa navzdory příkazu, aby tak nečinila. Loď, která měla na palubě 40 migrantů, čekala na povolení 16 dní. Racketeová se rozhodla zákaz ignorovat kvůli kritické situaci na palubě.
Racketeové za toto počínání hrozil proces. Italská justice nakonec její případ odložila, protože se kapitánka nedopustila trestného činu.
Zákaz vpustit loď s migranty do italských přístavů razil tehdejší ministr vnitra Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga. Tento postup podle kritiků porušoval mezinárodní právo. Salvini čelil procesu v případě jiné lodě nevládní organizace Open Arms, která kvůli rozhodnutí tehdejší vlády nemohla řadu dní vplout do přístavu. Soudy pak Salviniho zprostily viny.
