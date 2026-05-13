ČNB očekává ve zbytku roku inflaci mezi dvěma a třemi procenty

Česká národní banka (ČNB) očekává, že po zbytek roku se bude meziroční inflace v Česku pohybovat mezi dvěma a třemi procenty. Hlavním důvodem jejího zvýšení z hodnot pod dvouprocentním inflačním cílem centrální banky z počátku roku je konflikt na Blízkém východě. V komentáři k dubnovému vývoji inflace to uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář.
Spotřebitelské ceny v dubnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, v březnu byla inflace 1,9 procenta.
"Celková inflace zrychlila a vlivem dopadů konfliktu na Blízkém východě se bude po zbytek letošního roku pohybovat v pásmu dvě až tři procenta," uvedl Sklenář. "Výše jádrové inflace a nárůst inflačního výhledu kvůli globálním nákladovým tlakům a riziku jejich přenosu do dalších okruhů představují důvody pro zvýšenou obezřetnost," doplnil. Jádrová inflace zahrnuje výrobky a služby nepodléhající regulaci ani výrazným cenovým výkyvům a lze ji nejlépe ovlivnit politikou centrální banky.
Jádrová inflace v dubnu činila podle ČNB 2,9 procenta, proti březnu se nezměnila. Sklenář upozornil, že přetrvává zvýšený růst cen služeb. "Sledovaná položka náklady vlastního bydlení v dubnu opět drobně zrychlila svůj růst na 5,5 procenta meziročně, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky, poblíž které by měla kulminovat," dodal.
Skutečná inflace odpovídala květnové prognóze ČNB, která očekávala zvýšení spotřebitelských cen o 2,4 procenta. Nad očekávání zdražily pohonné hmoty, jejichž ceny se zvýšily o 27,1 procenta. ČNB předpokládala jejich zdražení o 25,8 procenta. Paliva zdražují v důsledku války na Blízkém východě, když Írán po útoku Spojených států a Izraele uzavřel Hormuzský průliv, kterým míří na světové trhy ropa a další suroviny z Perského zálivu.
