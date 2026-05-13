Macinka představil nový tým: lidé od Klause, známá diplomatka, přizval i novinářku

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve středu definitivně odkryl svůj nový poradní tým. A sestava kolem šéfa diplomacie jasně ukazuje, odkud bere inspiraci. V novém okruhu lidí kolem Černínského paláce se objevují jména spojená zejména s Václavem Klausem, ale i výrazně skeptickým pohledem na současnou evropskou diplomacii.
Do týmu míří bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, exvelvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo bývalý Klausův kancléř Jiří Weigl. Poradní sbor doplní také Filip Šebesta a novinářka Iveta Křížová.
Právě kolem Institutu Václava Klause se přitom velká část nového Macinkova okruhu dlouhodobě pohybuje. Macinka sám léta působil jako tiskový mluvčí institutu.
Velkou pozornost budí diplomatka Eva Filipi. Ta strávila více než tři dekády na ambasádách na Blízkém východě a 13 let vedla českou misi v Damašku. Během syrské války zůstala poslední západní diplomatkou v zemi a česká ambasáda tehdy zastupovala i zájmy Spojených států. Kritiku ale vyvolala svými výroky o režimu Bašára Asada i tím, že na konci mise přijala vyznamenání přímo od syrského diktátora.
Macinka ji přesto dlouhodobě obdivuje. Loni jí dokonce udělil medaili Za zásluhy o diplomacii a nyní ji přivádí přímo do svého poradního okruhu. Filipi už naznačila, že chce ministrovi radit hlavně v otázkách Blízkého východu a doporučovat mu „pečlivější výběr zahraničních cest a partnerů“.
Dalším výrazným jménem je Jindřich Forejt. Dlouholetý šéf hradního protokolu sloužil za prezidentů Václava Klause i Miloše Zemana. Po odchodu z Hradu i on zakotvil v Institutu Václava Klause. V posledních letech ho z veřejného života částečně stáhly zdravotní komplikace po mrtvici, nyní se ale vrací do vyšší politiky právě po boku svého někdejšího kolegy Macinky.
Macinka sáhl i po Jiřím Weiglovi, bývalém kancléři prezidenta Klause a současném řediteli Institutu Václava Klause. Roli v týmu má hrát i Filip Šebesta, analytik a publicista spojený právě s klausovským institutem.
Sestavu doplňuje také Iveta Křížová, dlouholetá novinářka a někdejší reportérka Lidových novin, Práva a MF Dnes, která doteď působila v Seznam Zprávách. Právě její příchod zřejmě naznačuje určitou reorganizaci odboru komunikace ministerstva.
Nový poradní tým tak jasně působí jako návrat postav z éry Václava Klause a Miloše Zemana. A zároveň jako další signál, že Macinka chce českou zahraniční politiku posunout jiným směrem, dál od tzv. hodnotové diplomacie, kterou dlouhodobě kritizuje.
