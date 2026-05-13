„Změníme systém.“ Magyar u moci: ukázal Orbánovy skartovačky, srovnal ho s diktátorem

Měsíc po ostře sledovaných volbách mají Maďaři novou vládu, jejíž členové v úterý složili v parlamentu sliby. Ve středu se má sejít na svém prvním zasedání, po 16 letech u moci její předseda Péter Magyar (Tisza) vystřídal dosavadního premiéra Viktora Orbána (Fidesz). Živé vysílání předávání moci na sociálních sítích nicméně okořenil, když ukázal skartovačky v sídle svého předchůdce.
„Maďarský lid nám dal mandát ukončit desetiletí přešlapování na místě. Dal nám mandát otevřít novou kapitolu maďarských dějin. Nejen změnit vládu, ale změnit i samotný systém. Začít znovu,“ prohlásil v úterý Péter Magyar poté, co parlament oficiálně potvrdil jeho nový ministerský kabinet.
Jeho sestavování začalo hned po volbách 12. dubna, které vyhrál s drtivou, a dokonce ústavní většinou nad svým předchůdcem Viktorem Orbánem. Ten se nakonec svého místa v parlamentu zřekl. Tisza získala v parlamentu 141 křesel ze 199, zatímco Orbánův Fidesz jich má 52 a Mi Hazánk (Naše vlast) získala šest křesel.
Vymezování vůči Orbánovi
Magyar je známý jako velice extrovertní a „hlasitý“ politik, což potvrdil hned po volbách. Vzápětí po vítězství vyzval k odstoupení z funkce prezidenta Tamáse Sulyoka a nejvýznamnější soudce, to teď znovu zopakoval. Naznačil nové vztahy s Evropskou unií, Ukrajinou i další změny – například uvedl, že jeho prioritou ve vztahu se Slovenskem budou Benešovy dekrety.
Opírá se také bez servítků do svého předchůdce a jeho 16letého vedení země, během projevu v parlamentu po složení přísahy například prohlásil, že „vláda, která se nyní formuje, bude vládou všech Maďarů“ a „službou národa – nikoli premiéra“, čímž přímo kritizoval svého předchůdce.
Vymezit se vůči němu chce také různými gesty: nepřestěhuje se například do vládní rezidence, ale bude i nadále bydlet ve svém domě v Budíně v západní části Budapešti se svou rodinou. Oznámil také, že jako oficiální vůz bude používat Škodu Superb, kterou použil během své předchozí cesty po zemi, takže nové vozidlo nepotřebuje.
Politik se také nechal slyšet, že si nezřídí kancelář premiéra v karmelitánském klášteře v Budě na Hradním vrchu.
Nefoťte se s námi!
Prezident Tamás Sulyok v úterý jmenoval nové ministry, Magyar ho ale předtím požádal, aby se s členy kabinetu nefotil společně, a ve svém projevu v sobotu prezidenta znovu vyzval k rezignaci.
„Členové vlády Tiszy nebudou žádat o gratulaci loutkového prezidenta a o možnost společného focení při jejich jmenování nebo po složení přísahy,“ napsal na Facebooku.
Maďarská agentura MTI pak podle webu Telex.hu ceremonii dokonce fotila z takového úhlu, aby hlava státu nebyla viditelná, Sulyok na svém Facebooku nicméně sdílel fotografie pořízené při předávání ministerských pověřovacích listin, na nichž je vidět i on.
Skartovačky a důkazy bývalého luxusu
V pondělí večer navštívil maďarský premiér Péter Magyar budovu ministerstva vnitra, kde měl kancelář i vedoucí Úřadu vlády, který měl na starosti komunikaci. V živém videu na Facebooku nový předseda vlády ukazoval na luxus, v němž působili ministři bývalé vlády premiéra Viktora Orbána.
Podobné video točil i v bývalém karmelitánském klášteře, tam ho zase zaujal nový skartovací stroj.
„K čemu byla tato nová skartovačka dokumentů? Řekli jste nám, že k žádné skartaci dokumentů nedochází,“ komentoval podle webu Index.hu nález skartovačky i s návodem k použití maďarský premiér. Videa z kláštera i z ministerstev sledovaly statisíce lidí a tisíce až desetitisíce je lajkovaly.
Magyar na Facebooku kritizoval, že v době, kdy mělo Maďarsko nejvyšší inflaci v Evropské unii a kdy v nemocnicích není toaletní papír a dezinfekce, si ministři žili nad poměry v luxusních sídlech. Odcházející vláda utratila „více než tisíc miliard forintů“ za výstavbu budov na luxusní úrovni.
Navíc se podle webu 444.hu ukázalo, že rekonstrukce vybavení budov financoval i „zlý Brusel“, protože se na jejich renovaci používaly i finanční prostředky z EU. „Tito byrokrati, tito zlí bruselští lidé, poslali 550 milionů,“ komentoval Magyar.
„Doutníková místnost, luxusní terasa s panoramatickým výhledem, to vše ve vypleněné zemi v čase hospodářské krize a rekordní inflace. To je svět maďarských Ceausesců,“ přirovnal Magyar členy bývalé vlády k zastřelenému rumunskému diktátorovi.
Evropa očekává, co se bude dít
„Spustíme náš program na snižování daní, zvýšíme důchody a podporu sociálního zabezpečení; a přitom musíme stále obnovovat finanční důvěryhodnost maďarského státu. A budeme muset přivést domů fondy EU,“ uvedl také Magyar před parlamentem.
Narážel tím na to, že Maďarsko se snaží splnit termín 31. srpna, aby získalo nárok na 10,4 miliardy eur (asi 260 miliard Kč) z fondu Evropské unie pro obnovu po pandemii. Ačkoli je tento úkol ambiciózní, stále je dosažitelný, uvedli podle bruselského deníku Politico tři nejmenovaní úředníci EU.
Maďarský podíl na finančních prostředcích z fondu EU pro obnovu – 6,5 miliardy eur ve formě grantů a 3,9 miliardy eur ve formě levných půjček – sedmadvacítka zmrazila kvůli problémům Maďarska s právním státem za předchozí vlády Viktora Orbána.
Maďarsko má ze stejného důvodu zmrazeno přibližně 7 miliard eur ze strukturálních fondů EU, ale na přístup k těmto penězům má několik let, takže získání peněz na obnovu má přednost.
