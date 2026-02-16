Do středy bude v Česku sněžit, pak se ochladí před víkendovou oblevou

Do středy bude v Česku na většině území sněžit, nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Sněžit začalo už v noci na pondělí, na západě Čech napadlo do rána do tří centimetrů, ale sněžení bude pokračovat. Do 14:00 platí výstraha meteorologů před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo napadnout až deset centimetrů.
"Se sněžením počítejte také v úterý a ve středu. Ve čtvrtek čekejte sněžení už jen ojediněle," uvedl ČHMÚ na sociální síti X.
Mraky se rozplynou až na polojasno ve čtvrtek, v pátek může být i jasno. Teplotní maxima přes den mohou dnes být i jen čtyři stupně pod nulou, jinak kolem nuly a v jihozápadní polovině území naopak až plus čtyři stupně Celsia.
V úterý by přes den většinou mrznout nemělo, od středy do pátku by se teploty měly držet kolem nuly.
"Ve čtvrtek a hlavně v pátek bude přibývat slunečních paprsků a srážky postupně ustanou. Tyto dny by také měly být nejchladnější z celého týdne - v noci teploty poklesnou na minus tři až minus osm stupňů Celsia, při malé oblačnosti a slabém větru ale lokálně i pod minus deset stupňů," uvedl ČHMÚ.
Na víkend podle meteorologů přijde obleva spojená s převážně zataženou oblohu a častým deštěm. Teploty přes den vystoupají v sobotu až k pěti a později během víkendu až k deseti stupňům Celsia. Ve vyšších horských polohách srážky i o víkendu pravděpodobně ještě zůstanou sněhové.
Bývalý ministr obrany, zahraničí i kultury a někdejší diplomat Martin Stropnický říká, že si už od politiky drží odstup. Přílišné sledování veřejného dění podle něj člověku „škodí zdraví“. Přesto se rozhodl znovu veřejně vystupovat, protože má pocit, že nastala chvíle, kdy není možné jen přihlížet. Situaci označuje za složitou a zároveň varuje před povrchností současné politické debaty.
Dálnici D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela nehoda několika nákladních a osobních aut.
Po úderech ukrajinských dronů v západoruské Brjanské oblasti je několik obcí a část města Brjansk bez elektřiny a tepla. Na síti Telegram to v neděli večer oznámil brjanský gubernátor Alexandr Bogomaz
Psal se rok 1976, když se 9. března krátce po páté hodině odpolední odehrála nejhorší katastrofa lanovky v dějinách. V jednom dolomitském údolí spadla kabina ze 70 metrů, přičemž ze 43 osob zůstala pouze jediná přeživší. Příčina katastrofy? Zkřížení lan, vypnutý bezpečnostní systém a nelicencovaný operátor. Faktory, kterým šlo předejít.
Bylo to pořádné drama. V závěru klíčového nedělního zápasu Dánsko – Lotyšsko stále nebylo vůbec jasné, jestli Češi v předkole olympijského turnaje v Miláně narazí na jednoho z těchto soupeřů, nebo na Německo. Nakonec vyšli Dánové, možná nejpřijatelnější tým ze skupiny C.