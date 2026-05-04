Razantní změna po horkém a suchém počasí. Předpověď hlásí, kdy naprší nejvíc

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval na síti X a na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
„Vzhledem k aktuálnímu suchu a hrozbě požárů pečlivě sledujeme každý milimetr srážek a vývoj větru,“ uvedli meteorologové. V pondělí teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsia, bude zataženo a odpoledne a večer přijdou první přeháňky. „Bohužel půjde jen o lokální úhrny mezi nulou a třemi milimetry, což k uhašení rizika v krajině nestačí,“ doplnili. Na Moravě a ve Slezsku bude počasí dál beze srážek.
V úterý ještě teploty vystoupají až na 28 stupňů Celsia, počasí už ale začne ovlivňovat zvlněná studená fronta, která přinese dlouho očekávané srážky a ochlazení. Pršet bude především na severu Čech. Foukat bude čerstvý vítr, který může přechodně v nárazech dosahovat až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu bude dál zataženo a teploty klesnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě až 25 stupňů Celsia. Výrazný pokles teplot pak přijde ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi deseti a 15 stupni. Čtvrtek bude podle numerických modelů zároveň nejdeštivějším dnem nadcházejícího týdne. ČHMÚ předpovídá, že spadne pět až 15 milimetrů srážek, v horských oblastech ojediněle až 25 milimetrů srážek.
V pátek se mohou po ránu místy objevit přízemní mrazíky. O víkendu se pak teploty vrátí až na 24 stupňů, v neděli bude 26 stupňů Celsia.
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. V pondělí to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
Pondělí je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě
Nejpozději v pondělí musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.
Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
ŽIVĚ Americké síly začnou doprovázet lodě plující Hormuzem, oznámil Trump. Írán před tím varuje
Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by to považoval za porušení příměří.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží
Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.