„Pojedu pro Kamila.“ Po okruhu se projede motorka zesnulého Kamila Holána, chystá se speciální helma

Víkendový podnik mistrovství světa silničních motocyklů pro sériově vyráběné superbiky, zkráceně WorldSBK, bude v Mostě smutný. Česká motocyklová komunita tu bude vzpomínat na Kamila Holána, který minulý týden tragicky zahynul při závodě North West 200 v Irsku. Přátelé i kolegové mu vzdají hold přímo na trati i v paddocku.
Mostecký podnik WorldSBK, který se koná nadcházející víkend, bude výrazně emotivnější než obvykle. Česká motocyklová komunita se na mosteckém okruhu rozloučí s Kamilem Holánem, který minulý týden tragicky zahynul při kvalifikaci slavného silničního závodu North West 200 v Irsku. Bylo mu 45 let.
Holán patřil mezi nejznámější české jezdce na přírodních okruzích a v Mostě byl v posledních letech hodně vidět nejen jako závodník, ale také jako instruktor a mentor mladších jezdců. Na letošním WorldSBK měl vést program Ride Like a Pro pro fanoušky na motorkách. Místo toho se z celé akce stane spíš vzpomínka na člověka, který byl v paddocku oblíbený svou energií i ochotou pomáhat ostatním.
V sobotu večer bude na cílové rovince vystavená jeho motorka z legendárního závodu Daytona 200 a fanoušci se s ním budou moci symbolicky rozloučit. Páteční jízdu Ride Like a Pro nakonec povede bývalý závodník Jakub Smrž, jeden z Holánových blízkých přátel. Na trať vyjede právě na Kamilově motorce z Daytony společně s Karlem „Chupou“ Brandtnerem.
„Pojedu pro Kamila,“ říká Smrž, podle kterého pro něj nebude páteční jízda běžnou součástí programu, ale osobní záležitostí. Přiznal také, že mu Holán v posledních těžkých chvílích výrazně pomohl a byl člověkem, o kterého se mohl opřít.
Vzpomínku chystá i jediný český jezdec startující v šampionátu superbiků Oliver König. Celý mostecký víkend odjede se speciální helmou v Holánově stylu a po závodech ji vydraží. Peníze z aukce chce věnovat jeho rodině. „Kamil mi mnohokrát pomohl, teď bych chtěl pomoct jeho rodině,“ vysvětlil König.
