Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

ČTK

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání.

Bouřka ilustrační blesk
Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Silné bouřky by se podle Českého hydrometeorologického ústavu mohly objevit dnes odpoledne, večer a v první polovině noci zejména v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji.

Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, mohl by tak i lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat rovněž menší kroupy a blesky, uvedli meteorologové.

Současně doplnili, že vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí prodlužili do odvolání výstrahu na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku. S ohledem na to by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.

