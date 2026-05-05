Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání.
Silné bouřky by se podle Českého hydrometeorologického ústavu mohly objevit dnes odpoledne, večer a v první polovině noci zejména v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji.
Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, mohl by tak i lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat rovněž menší kroupy a blesky, uvedli meteorologové.
Současně doplnili, že vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí prodlužili do odvolání výstrahu na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku. S ohledem na to by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.
V korupční kauze je namočený další ligový fotbalista. Etická komise řeší hráče Sigmy
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké.
„Nikdo mi nezabrání vrátit se domů.“ Trailer k očekávanému filmu Odyssea je tu
Chystaný snímek Odyssea od Christophera Nolana patří mezi nejočekávanější kinematografické události roku 2026. Nolan, známý svými ambiciózními projekty jako Oppenheimer (2023), Tenet (2020), Počátek (2010) nebo Temný rytíř (2008) tentokrát adaptoval Homérovu starořeckou epickou báseň Odyssea. Film s hvězdným obsazením bude mít v českých kinech premiéru 16. července 2026.
„Kdo neprodá včas, bude litovat.“ V Rusku očekávají hromadný exodus čínských značek
Do roka opustí agresorskou zemi většina automobilek, které sem přišly po zahájení „speciální vojenské operace“. Uvádí to ruský časopis Motor s tím, že značky, které v Rusku neinvestovaly do výroby přímo na místě, rozdrtí extrémně vysoká cla.
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Mladí mají finance pod kontrolou. Pak přijde nájem a iluze mizí
Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.