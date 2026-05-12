Na horách v Česku může v úterý napadnout sníh

Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.
Studená fronta v úterý přinese podle meteorologů výrazné ochlazení a na hory, výjimečně i níže, také sníh. „Nejvíce sněhu by mělo napadnout hlavně na hřebenech Krušných hor, kde by se mohla sněhová pokrývka k večeru a během noci na středu možná i udržet,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Hlavně řidiči by si tam proto měli dávat pozor.
Vyšší pravděpodobnost, že napadne za celý den až pět centimetrů sněhu, je podle informací ústavu v úterý kromě Krušných hor také na Šumavě. „Samozřejmě drtivá většina z toho odtaje. Sníh se spíše udrží jen přechodně po silnějších přeháňkách,“ doplnili meteorologové.
Maximální denní teploty se v Česku pohybovaly v neděli a pondělí na řadě míst nad 20 stupni Celsia, ale v úterý podle ČHMÚ spadnou na sedm až 12 stupňů. Jen na Moravě by mohlo být mírně tepleji, až 14 stupňů. V dalších dnech budou teploty kolísat. Až v neděli by se mohly vrátit nad 20 stupňů. V noci na středu se teploty propadnou až na minus dva stupně. Po zbytek týdne se pak zřejmě noční teploty většinou udrží nad nulou, ale mohou se vyskytnout přízemní mrazíky.
