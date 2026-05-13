Zahraničí

Ruský útok na hranici NATO. Slováci už zavřeli přechody s Ukrajinou

Maxim Hönig,ČTK

Zakarpatská oblast na Ukrajině je ve středu odpoledne cílem jednoho z největších ruských dronových útoků od začátku války. Drony létají nad Mukačevem, Iršavou, Svaljavou i Užhorodem. Právě hlavní město Zakarpatí Užhorod leží přímo na hranici se Slovenskem. To ve středu z bezpečnostních důvodů oznámilo uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou.

Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto je ilustrační.Foto: AP
„V tuto chvíli probíhá útok dronů na několik míst v Zakarpatské oblasti. Podle dostupných informací, které mám, letí zhruba deset dronů na Mukačevo a Užhorod,“ uvedl ve středu odpoledne velvyslanec Zakarpatí ve Slovenské republice a expert na slovensko-ukrajinské vztahy Eduard Buraš pro slovenský regionální deník Korzár. „Místní vláda vyzvala lidi, aby se ukryli v krytech,“ dodal odborník.

O útocích na síti X informoval i spolupracovník Aktuálně.cz žijící na Ukrajině Petr Žídek. „Zakarpatí je právě cílem největšího ruského dronového útoku od začátku války. Drony létají nad Mukačevem, Iršavou, Svaljavou a Užhorodem. Mimochodem, Užhorod leží přímo na hranici ze Slovenskem,“ napsal Žídek.

Slovenská finanční správa ve středu oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací sdělil v tiskové zprávě.

„Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby sledovala aktuální informace a řídila se pokyny příslušníků finanční správy a policejního sboru. O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat,“ vysvětlil úřad.

Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené zhruba od 15:00 SELČ až do odvolání. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.

