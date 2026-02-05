Přeskočit na obsah
5. 2.
Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly

Michal Janko,Anna Viktorinová

Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.

Cenová mapa skipasů
Cenová mapa skipasůFoto: Aktuálně.cz
Pětidenní skipas v tuzemských střediscích vyjde dospělého průměrně na 3500 až 3600 korun, za desetileté dítě to je zhruba o tisícovku levněji. Pokud si tedy dá čtyřčlenná rodina během týdenního pobytu na horách jeden den od lyžování pauzu, zaplatí za vleky přibližně 12 tisíc korun.

Česko přitom stále patří mezi levnější lyžařské destinace. V blízkých polských areálech stojí pětidenní skipas v průměru na 3900 korun, dětský 3100 korun. Slovenská lyžařská střediska si za pětidenní skipasy účtují částky kolem 4100 korun za dospělého a 3200 korun za dítě.

Za sněhové radovánky v Alpách je příplatek výraznější. Pětidenní skipas pro dospělého stojí v Rakousku typicky 260 eur, tedy bezmála 6400 korun. Dětské slevy jsou zde ovšem mnohem výraznější než ve slovanských zemích, běžně dosahují 50 procent. Desetiletý lyžař tedy může jezdit pět dní za průměrných 134 eur neboli 3300 korun.

Doma stále nejlevněji

České sjezdovky vycházejí výhodně i při srovnání ceny pětidenních skipasů vůči jednodenním. Nákup týdenního skipasu totiž na českých horách vyjde o 20 procent výhodněji než nákup jednotlivých časových jízdenek na každý den. V Polsku a na Slovensku se úspory pohybují nejčastěji mezi 16 a 19 procenty, v Rakousku dokonce jen 10 procent.

„Ceny skipasů zůstávají velmi podobné loňským nebo se zvyšují jen nepatrně. Za celodenní skipas lyžař zaplatí v průměru 750 až 1000 korun,“ uvedla při zahájení zimní sezony Asociace horských středisek ČR. Cenová mapa Aktuálně.cz jí dává za pravdu.

Několik středisek nicméně do ceníku sáhlo razantněji. V Mladých Bukách v podhůří Krkonoš chtějí namísto loňských 710 korun rovných 900 korun, zmíněný Tanvaldský Špičák zvedl cenu celodenního skipasu z 990 na 1200 korun.

O více než desetinu šly ceny nahoru také v beskydských střediscích Severka a Karolinka, v krušnohorské Zadní Telnici, na lanovce Paprsek v Rychlebských horách nebo na šumavském Špičáku.

Na druhou stranu v desítkách středisek se lyžuje za loňské ceny. Patří mezi ně ta nejdražší, jako je Špindlerův Mlýn, Lysá Hora – Horní Domky, Klínovec nebo Dolní Morava. Stejně jako malé rodinné areály, jako je Kubova Huť, Mariánky, Strážný, Kašperské Hory nebo Razula. V Kohútce dokonce zlevnili skipasy pro dospělé, v Černém dole dětské jízdenky a v Hodoníně na Českomoravské vrchovině obojí.

Ušetří, kdo se nebojí plánovat

Aby bylo srovnání férové i vůči skiareálům, kde se lyžuje celou sezonu za jednotné ceny, počítá s cenami v top sezoně hrazenými v hotovosti na pokladně. Jinými slovy to jsou ceny nejvyšší, které zaplatí návštěvníci, kteří se pro lyžovačku rozhodnou na poslední chvíli v nejvíce exponované dny a nemají žádné speciální nároky na slevu.

V praxi se dá kromě lyžování během vedlejší sezony ušetřit především nákupem skipasu v předstihu online. Prodej přes e-shop je čím dál rozšířenější, letos jej spustilo například středisko Paprsek v Rychlebských horách.

Elektronický lístek zde uspoří čekání ve frontě na pokladnu a navíc je o desetinu levnější. Nákup online tak v tomto případě téměř vynuluje meziroční zdražení.

Větší střediska navíc mají v e-shopu dynamické ceny, s nimiž lze uspořit ještě výrazněji, v některých případech i více než polovinu původní částky. Nejvíc se dá přirozeně ušetřit tam, kde jsou ceny skipasů nejvyšší.

Nad tisíc korun za den si účtují známé resorty Pec pod Sněžkou, Tanvaldský Špičák, Klínovec, Plešivec či Dolní Morava. To jsou ovšem ceny platné v hlavní sezoně pro impulsivní návštěvníky, kteří si zakoupí skipasy až v daný den na pokladně střediska.

Riziko, které na sebe kupující bere nákupem v tak velkém předstihu, je přitom překvapivě malé. Poplatek za případné včasné storno činí v obou případech pouhých 30 korun.

Proměnlivý tarif, s nímž počítá v Česku nejrozšířenější lyžařský e-shop Gopass, do ceny promítá nejen to, jestli se jedná o víkend, svátek nebo prázdniny. Mezi další faktory patří počet skipasů prodaných na daný termín, aktuální vytíženost střediska, při malém předstihu také počasí a sněhové podmínky.

