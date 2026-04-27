Česko čeká slunečný týden bez srážek, o víkendu se oteplí až na 25 stupňů

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Týden bude slunečný, většinou čekáme jasno až polojasno. Víc oblačnosti přinese úvod týdne, kdy bude i oblačno, v úterý místy přechodně až zataženo,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Srážky meteorologové neočekávají zejména v jižní polovině území.
Rána budou podle ČHMÚ ještě docela chladná a minimální teploty budou nejenom při zemi klesat i pod bod mrazu. „Pravděpodobně nejchladnější ráno nás čeká ve čtvrtek, kdy by se v noci mělo ochladit převážně na plus jeden až minus čtyři stupně Celsia,“ uvedl. Pod nulu by teploty v noci neměly klesat v úterý a o víkendu.
Přes den se budou teploty na počátku týdne šplhat k 15 až 19 stupňům Celsia, chladněji může být na severovýchodě a severu. „Uprostřed týdne se slabě ochladí na 12 až 17 stupňů Celsia, na severovýchodě a severu území bude místy kolem 11 stupňů,“ uvedl ČHMÚ. Znovu oteplovat se začne od pátku, v sobotu může teploměr ukázat až 22 stupňů a v neděli až 25 stupňů Celsia.
Deset lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti. "Noc byla mimořádně těžká," napsal Lysak. Rusko podle něho útoky cílilo na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Když začala válka na Ukrajině, ruský ekonom a sociolog Vladislav Inozemcev prohlásil, že země právě spáchala ekonomickou sebevraždu. Později vzal svá slova zpět a krach už prý nečeká, obává se ovšem stagnace a závislosti na Číně. Kdo má pravdu ohledně inflace, v čem je skutečná slabost ruské ekonomiky a co všechno ovlivňuje blokování internetu? O tom Inozemcev hovoří v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Byl to jeden z nejkontroverznějších odchodů v moderních dějinách hokejové NHL. Obránce Chris Pronger se po velké výluce upsal Edmontonu na dlouhých pět let. Hned po první sezoně ale požádal o výměnu, což dalo vzniknout mnoha spekulacím. Nyní Kanaďan osvětlil, jak to tehdy bylo.
Hokejisté Colorada jsou druhým týmem, který si v play off NHL zajistil postup do druhého kola. Avalanche i díky asistenci Martina Nečase porazili Los Angeles 5:1 a sérii prvního kola ovládli jasně 4:0 na zápasy.
S rostoucími teplotami se už obyvatelé Ukrajiny nemusí tolik obávat výpadků elektřiny. Rusové by ale mohli začít cílit na vodní infrastrukturu, varují úřady i ukrajinská vojenská rozvědka (HUR).