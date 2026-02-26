Úřady zasáhly v polském Allegru, firmu podezírají z porušení pravidel trhu

Polské úřady prohledávaly sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě. Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů, informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová sdělila, že vyšetřování se českého zastoupení netýká.
Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.
„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf polského antimonopolního úřadu Tomasz Chróstny.
Allegro provozuje on-line tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.
Nevinná koulovačka se zvrtla ve střet s policií. Starosta New Yorku si přisadil
Co v pondělí v New Yorku začalo jako radostná zimní koulovačka, se postupně změnilo v politickou bouři poté, co účastníci domluvené akce začali házet na policisty sníh a led. Mamdani, levicový starosta města, se postavil za obviněné, zatímco vedení policie jeho výrok ostře kritizovalo.
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin
Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojností i právem na svobodné vyjádření.
ŽIVĚBabiš: Naší prioritou není Ukrajina, válku musí vyřešit Trump s evropskými lídry a Zelenským
Ukrajina není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu.
Hvězdy evropského curlingu zamíří do Česka. Ostrava bude hostit šampionát mužů a žen
Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, dnes na svém webu potvrdila mezinárodní federace World Curling.
ŽIVĚRusové v noci masivně útočili na Ukrajinu, polské stíhačky zase musely do vzduchu
Nejméně 16 zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena. Výbuchy byly během noci slyšet také v Kyjevě či Záporoží. Polsko kvůli rozsáhlému ruskému útoku na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky a letoun včasné výstrahy, oznámilo velitelství ozbrojených sil.