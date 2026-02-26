Přeskočit na obsah
Ekonomika

Úřady zasáhly v polském Allegru, firmu podezírají z porušení pravidel trhu

ČTK

Polské úřady prohledávaly sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě. Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů, informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová sdělila, že vyšetřování se českého zastoupení netýká.

Logo polské tržnice Allegro na jejich distribučním centru v Adamowě v Polsku, 11. prosince 2024.
Logo polské tržnice Allegro na jejich distribučním centru v Adamowě v Polsku, 11. prosince 2024.Foto: REUTERS
Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.

„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf polského antimonopolního úřadu Tomasz Chróstny.

Allegro provozuje on-line tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.

