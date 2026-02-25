Pozor: méně obsahu – vyšší cena. Nový zákon v Rakousku míří na skryté zdražování

Rakouští prodejci budou mít povinnost označovat výrobky, kde při zachování ceny klesla gramáž, takže ve skutečnosti zdražily. Podle agentury APA to nařizuje nový zákon, který byl schválen ve středu. Zmenšování balení výrobků při zachování ceny je jednou z forem skryté inflace, která se anglicky označuje jako „shrinkflation“. V češtině se používá i termín „smrskflace“.
Výrobky s nižším obsahem při zachování stejné velikosti obalu budou rakouské obchody muset označovat po dobu 60 dní. Zákazníky budou moct upozornit buď na samotném výrobku, v regálu, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Mohou také instalovat informační cedule s upozorněním: „Pozor: méně obsahu – vyšší cena“.
Zákonodárci se na znění zákona neshodli jednomyslně. Proti hlasovala krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Podle jejího názoru by spotřebitelé měli při rozhodování o nákupu nést větší osobní zodpovědnost.
Státní tajemnice pro ochranu spotřebitelů Ulrike Königsbergerová-Ludwigová za sociální demokraty (SPÖ) naopak zákon podpořila. Podle ní představuje důležitý základ k tomu, aby se zákazníci mohli samostatně rozhodovat.
Zákon začne platit v dubnu a bude mít omezenou dobu platnosti, konkrétně do poloviny roku 2030. Za jeho porušení hrozí pokuty do 15 tisíc eur (zhruba 363 tisíc korun).
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Festival Mezi ploty, který se 30. a 31. května uskuteční v parku Psychiatrické nemocnice Bohnice, letos představí více než stovku účinkujících. Mezi nimi i poprockovou skupinu Lucie, která na této akci zahraje poprvé. Za pořadatele o tom informovala Petra Makarjevová. Letošní ročník festivalu připomene nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla, které připadnou na 5. října.
Kauza Jeffreyho Epsteina bývá vykládána jako skandál sexuální deviace, selhání jednotlivce nebo soubor kompromitujících materiálů na mocné. Takové čtení je pohodlné, ale povrchní. Epsteinův příběh je především učebnicovým popisem fungování neoficiální moci v moderních demokraciích – moci založené na vztazích, mlčení a vzájemné loajalitě. Právě proto je relevantní i pro Českou republiku.
Vyšetřování trojnásobné vraždy v britském Nottinghamu z roku 2023 ukázalo, že útočník trpící paranoidní schizofrenií nebyl po dřívějším násilném incidentu nuceně hospitalizován, protože lékaři se obávali nařčení z rasismu. V roce 2020 ho odborníci na duševní zdraví propustili do domácího léčení s odkazem na výzkumy o nadměrném zastoupení mladých černochů v detenční psychiatrické péči.