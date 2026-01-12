Řetězce Billa a Hofer míří v Rakousku před soud. Kvůli klamavé reklamě na slevy

Vídeňský obchodní soud tento týden začne projednávat žaloby za netransparentní označování cen potravin při slevových akcích. Na řetězce Hofer a Billa ho podalo Sdružení pro informace spotřebitelům. Sdružení prodejce potravin žalovalo jménem ministerstva sociálních věcí, informovala v pondělí agentura APA.
První slyšení v případu řetězce Hofer se uskuteční v úterý, případ řetězce Billa se bude projednávat ve středu. První soudní jednání ohledně žaloby na řetězec Spar je naplánováno na konec ledna a o žalobě na Lidl se bude jednat v únoru.
Obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl podle ministerstva sociálních věcí ovládají rakouský trh. Úřady si stěžují na reklamu na slevy, která je podle nich klamavá. Společnosti podle žaloby porušují opatření na zvýšení cenové transparentnosti. Projednávané stížnosti se přitom zatím netýkají akcí typu "dva za cenu jednoho", uvedla APA.
Opatření by podle šéfky Spolkového úřadu pro hospodářskou soutěž Natalie Harsdorfové mohla vést ke snížení cen až o čtyři procenta. V Rakousku v posledním roce vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin. Četné slevové akce jsou podle Vídně často nadhodnocené a porušují zákon o označování cen.
Úřady také kritizují takzvané územní omezení dodávek v Evropské unii. Podle Harsdorfové by bez tohoto omezení bylo zboží v Rakousku v průměru o osm procent levnější. Rakouský nebo český obchodník nemůže v takovém případě nakupovat zboží od daného koncernu levněji například v Německu, ale musí ho kupovat dražší v Rakousku nebo Česku.
Podle shrnutí Evropského parlamentu mohou být taková omezení přímá nebo nepřímá. Přímá omezení mohou mít podobu odmítnutí objednávky, množstevního nebo geografického omezení. Nepřímá omezení mohou mít například podobu rozdílného balení nebo obsahu zboží v různých regionech.
Podle studie Evropské komise z roku 2020 se většina oslovených firem v Česku setkala s nějakým typem územního omezení. V celé Evropské unii se pak s takovým omezením setkalo 49 procent nakupujících firem, 31 procent nikoliv a zbylých 20 procent nedokázalo odpovědět. Rozdíly v obalech a označování hlásilo 30 procent respondentů, rozdílný obsah balení 27 procent.
