Platit osmkrát víc je běžné, říká lidem T-Mobile. Litr benzinu by pak přišel na 235 korun

V jiných odvětvích není běžné, aby se cena pro firemní zákazníky lišila od spotřebitelské ceny takto výrazně, říká mluvčí Českého telekomunikačního úřadu. Reaguje tak na tvrzení operátora T-Mobile, který osminásobný rozdíl v ceně vysvětluje tím, že množstevní slevy jsou běžné ve všech odvětvích.

Praha - Cena za telefonování a mobilní data, kterou tuzemští operátoři nabízejí firmám či úřadům, je nepoměrně nízká v porovnání s tím, co musí platit běžní zákazníci. Není obvyklé, aby množstevní sleva dosahovala jen osminy koncové ceny pro spotřebitele. Myslí si to regulátor trhu Český telekomunikační úřad nebo spotřebitelská organizace Telefonující.cz, která chystá podnět k Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a k Evropské komisi.

"V jiných odvětvích není běžné, aby se cena pro firemní zákazníky lišila od spotřebitelské ceny i desetinásobně," říká Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu. Reaguje tím na argument, který používá operátor T-Mobile jako odpověď lidem, když po firmě nyní chtějí podobně výhodné ceny, jako získalo ministerstvo financí díky veřejné soutěži.

"Ve všech odvětvích se liší ceny pro firemní a koncové zákazníky, a je to zcela běžné. Hlavní roli hrají úspory z rozsahu, množstevní slevy, jednodušší administrace a vymáhání pohledávek, fixace na čtyři roky (v případě zakázky pro ministerstvo financí) či velký objem služeb," řekla v pátek online deníku Aktuálně.cz mluvčí T-Mobile Kemrová. Podobně už dříve argumentovali i zbylí dva operátoři.

"Podíváme-li se do Registru smluv, zjistíme, že státní správa je stejně výhodné podmínky schopna vyjednat i u objemu v řádu nižších desítek SIM karet. Úspory z rozsahu a množstevní slevy tak propastný rozdíl v ceně odůvodnit nemohou," namítá však Drtina z ČTÚ.

T-Mobile v soutěži ministerstva financi vyhrál s nabídkou neomezeného volání za 54 korun měsíčně a k tomu tři nebo 10 GB dat za 32 nebo 109 korun. Ceníkový tarif pro "běžného" klienta je přitom 799 korun a obsahuje čtyři GB dat. Spotřebitel tak zaplatí zhruba osmkrát víc.

Operátoři se "hojí" na běžných zákaznících

"Připravujeme podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a k Evropské komisi pro narušování hospodářské soutěže vůči malým zákazníkům v důsledku dlouhodobě podnákladových cen pro větší zákazníky," říká Svatopluk Bartík, předseda sdružení Telefonující.cz.

Zatím posledním důkazem toho, že se operátoři "hojí" na běžných lidech, je podle něj právě smlouva T-Mobile s ministerstvem financí. "Svědčí to buď o tom, že ceny pro koncové zákazníky jsou neférově předražené, nebo o tom, že naopak ceny pro ministerstvo financí a jiné firemní a erární odběratele jsou už pod reálnými náklady. A tím pádem dochází k porušení pravidel hospodářské soutěže," domnívá se Bartík.

Operátoři ale takový pohled odmítají. "Policie ČR nakoupila v dubnu 2017 několik stovek automobilů Hyundai se slevou přesahující 70 procent. Jen to dokazuje, že u velkých firemních zákazníků jsou takové slevy běžnou součástí obchodních transakcí. Mobilní sektor v tomto směru není výjimkou," říká Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí sdružující všechny tři operátory.

Náhodně vybrané nové zakázky v Registru smluv ale spíše potvrzují, že množstevní slevy nebývají tak výrazné. Například státní podnik Lesy ČR koupil v obří zakázce 411 vozů Hyundai Tucson za 373 tisíc korun bez DPH. Pokud bychom - s určitou mírou nadsázky - použili poměr podle T-Mobile, přišel by jeden vůz pro běžného spotřebitele (místo zhruba dvojnásobné ceny) na téměř tři miliony korun. A například pražská městská policie nedávno kupovala 38 vozů Hyundai i30 kombi za 280 tisíc korun bez DPH.

Množstevní slevu získalo i Generální finanční ředitelství pří nákupu 1200 kusů notebooků včetně dokovacích stanic a monitorů, přičemž samotný notebook HP EliteBook 840 úřad pořídil za 24 650 korun bez DPH - tedy zhruba "jen" s třetinovou slevou. A třeba příspěvková organizace Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra kupuje 500 tisíc litrů benzinu Natural 95 v přepočtu za 29,45 koruny za litr. Kdyby zde platila podobná úměra jako u operátorů, měl by úřad platit necelé čtyři koruny za litr, nebo by naopak spotřebitel platil přes 235 korun za litr.

ÚOHS už zkoumá, zda nejde o kartel

Bartík založil sdružení Telefonující.cz na začátku letošního roku poté, co další porovnání potvrdilo, že Češi platí jednu z nejvyšších cen za mobilní data v Evropské unii. Předtím se jako radní městské části Brno-střed (nestraník za hnutí Žít Brno) neúspěšně pokoušel "vysoutěžit" tarif s neomezeným voláním a 10 GB dat za 300 korun pro obyvatele této městské části - narazil ale na nezájem operátorů.

Podle Grunda nepovažují operátoři toto sdružení za seriózního partnera pro diskusi. Vadí jim, že zástupci sdružení jsou současně ti politici, kteří předtím "z peněz daňových poplatníků města Brna najali vlivovou agenturu s cílem vytvářet řízený tlak na operátory". Na to, že si jako organizátoři zmíněné soutěže na levnější volání pro občany najali za 121 tisíc korun PR agenturu, která měla kromě propagace vyvíjet i tlak na operátory, si stěžovali i opoziční radní. "Tiskový odbor na úřadě by to v tak krátké době nezvládl a levněji to na úřadě nepořídili," tvrdil pak Bartík pro Českou televizi.

Všichni tři operátoři v Česku standardně nabízeli neomezené volání za 749 korun měsíčně plus 1,5 GB dat. Teprve letos na jaře se odlišil právě T-Mobile, když sice zdražil na 799 korun, současně však zvýšil datový limit na 4 GB.

Šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Jan Rafaj ještě na začátku března řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že trh mobilních operátorů je konkurenční, o čemž svědčí právě ceny pro firemní zákazníky. "Z našeho pohledu jsou ceny na mobilním trhu férové. Abychom mohli zahájit vlastní řízení s firmami, musíme mít alespoň nějaký důkaz. A ten nemáme," uvedl. O pár dnů později ale úřad bez dalších podrobností překvapivě oznámil, že začne zkoumat, zda mobilní operátoři nekoordinují své ceny a nezneužívají dominantního postavení na trhu.

Za vysoké ceny si můžete sami

S nadhledem pak celou kauzu levného volání na ministerstvu financí hodnotí publicista Patrick Zandl, který se telekomunikacím dlouhodobě věnuje. Lidé v Česku si podle něj za vysoké základní ceny mohou sami.

"Český zákazník je nenáročný na kvalitu a nevadí mu platit vysoké ceny, takže je cena zcela adekvátní jeho potřebám a možnostem. Stejně se chovají všechny ostatní firmy a také státní správa poskytuje služby na stejné bázi, takže je zbytečné se tvářit, že T-Mobile dělá něco divného či snad špatného," říká Zandl.

