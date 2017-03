Data od operátorů Čechům nestačí, chtějí až desetinásobek. Přijde je na 2000 korun, ukázal průzkum

před 24 minutami

Neomezené tarify od tří velkých tuzemských operátorů nabízejí shodně 1,5 GB dat za 749 korun. I proto využívají Češi mobilní internet téměř nejméně z celé EU. Kalkulačka Aktuálně.cz, do níž vyplnilo svá data 10 285 čtenářů, ukázala, že by data využívali mnohem více, pokud by je neomezovala cena. Průměrně by respondenti využili 13,5 GB dat.

Takový objem dat by například stačil na téměř neomezené prohlížení internetových stránek a čtení e-mailů. Za týden by si uživatel chytrého telefonu mohl pustit také čtyři hodiny videa na YouTube, každý den řídit hodinu s online navigací a dvě hodiny denně poslouchat hudbu přes Spotify nebo Apple Music.

Tuzemští operátoři přitom mimo jiné argumentují, že není důvod navyšovat limit dat, neboť většina zákazníků nevypotřebuje ani přidělený internetový balíček.

Tarif, který by nabídl 13,5 GB dat, ale v Česku operátoři O2, T-Mobile a Vodafone nenabízejí. Bez dokupování datových balíčků se tak spotřebitel neobejde.

U Vodafone se na zmíněný objem dat lze dostat s "neomezeným tarifem" obsahujícím 10 GB dat za 1599 korun měsíčně, který je potřeba postupně navýšit pomocí datových balíčků za 589 korun - celkem tedy zákazník zaplatí 2188 korun.

T-Mobile nabízí tarif s 3 GB dat za 999 korun a k němu balíček s 10 GB dat za 649 korun. Spotřebitel tak zaplatí 1648 korun. U operátora O2 lze sáhnout po tarifu s 5 GB a přikoupením 10 GB dat celkem za 1997 korun.

Aktivní spotřebitel si může vyjednat i "podpultovou nabídku", která je i o několik stokorun levnější. Větší objem dat pak operátoři nabízí i úřadům a firmám, jak ukázalo toto porovnání.

V řadě evropských států je situace lepší. V Rakousku například operátoři začali nabízet i neomezené datové tarify. Zákazníci tak platí jen za rychlost internetu. Základní nabídka začíná už u 20 eur (540 korun). Extrémně levná data jsou i v Polsku, kde se v průměru platí od 8,40 do 30 korun za 1 GB.

Česká cena se promítá i do využívání dat. Podle průzkumu společnosti Tefficient vyčerpají uživatelé na jednu aktivní českou SIM kartu ani ne 400 MB dat. Ve světě je trend opačný. Například ve Finsku, kde nejsou limity na objem dat a u neomezeného tarifu se připlácí za vyšší rychlost, je to 7,2 GB na SIM kartu.

Do analýzy Tefficientu jsou však započítány i SIM karty bez aktivovaného internetu. Využívání dat mezi spotřebiteli je tak v reálu ještě větší. Společnost dále uvádí, že tam, kde jsou data levnější, jejich spotřeba viditelně roste.

Ceny za mobilní data se stala politickým tématem. Kvůli novele o elektronických komunikacích skončil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Premiér Bohuslav Sobotka doufá, že ceny za data klesnou do konce roku. O "datovém jaru" mluví i předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

autor: Jakub Zelenka