Co dokáže čtvrtý operátor? Slovákům zlevní mobilní internet, Češi si musí počkat

Na Slovensku se v nejbližší době čeká zlevňování mobilního internetu. Nižším ceníkům pomáhá přítomnost čtvrtého operátora na slovenském trhu. Už nyní je nabídka slovenských datových balíčků výrazně vstřícnější než v Česku.

Praha - Zatímco drahý mobilní internet se v Česku stal politickým tématem, které přispělo i k pádu bývalého ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), v sousedních zemích jsou data výrazně lacinější. V Polsku až patnáctkrát a lepší nabídky mají také na Slovensku. Tam se momentálně očekává nové kolo cenové války mezi operátory a další zlevňování.

"Čtvrtý operátor − 4ka − zveřejnil květnový ceník a na ten ostatní operátoři zareagují a zlevní," říká Vladimír Kešjar, tamní předseda Úřadu pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb. Tento úřad nyní zastává na Slovensku funkci regulátora, podobně jako u nás Český telekomunikační úřad.

Ceny by se měly podle Kešjara snižovat převážně v nabídkách za mobilní internet. "Do této chvíle bylo běžné platit 30 eur (810 korun) měsíčně za neomezený tarif s 2 GB dat. Ceny by se teď mohly snížit až na 20 eur (540 korun)," popsal Kešjar.

V Česku se za podobný tarif, ale jen s 1,5 GB dat, již čtyři roky platí 749 korun. Zákazníky tak stojí mobilní internet skoro nejvíce z celé Evropské unie.

Na Slovensku je navíc širší nabídka datových balíčků než v tuzemsku. Za 540 korun se u operátora Orange dá pořídit 6 GB dat a u čtvrtého operátora 15 GB za 405 korun. V nové nabídce 4ky jsou i tarify s neomezenými daty rovněž za 405 korun. Čtvrtý operátor však zatím nedisponuje tak velkým pokrytím sítě rychlého internetu 4G. Na konci roku 2016 to bylo 64 procent obyvatel Slovenska. Mimo dosah služeb 4ky se tak musí zákazníci společnosti spokojit s pomalejším internetem na síti konkurence.

Slovenské výhody Na menším slovenském trhu působí čtyři mobilní operátoři: O2, T-Mobile, Orange a 4ka (Swan). Země se čtyřmi operátory obecně mají výrazně nižší ceny. V Česku působí pouze tři: O2, T-Mobile a Vodafone.

Na Slovensku je snadnější migrovat mezi operátory. Přechod trvá pouze čtyři dny. V Česku v současné době až dva měsíce.

Úřad pro regulaci elektronických služeb může udělit pokutu pět až deset procent z obratu firmy. Český telekomunikační úřad maximálně 20 milionů korun.

Rozdíly panují také u operátorů, kteří působí zároveň na českém i slovenském trhu. O2 i T-Mobile sice nabízejí neomezené tarify za podobné ceny, ale v základu je na Slovensku až o čtvrtinu více dat.

V celkové dostupnosti rychlého 4G internetu je přitom tuzemsko výrazně před Slovenskem. Podle společnosti OpenSignal dosahuje pokrytí na Slovensku 64 procent, v Česku až 73 procent.

Zlevnění mobilních dat prosazuje vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Pomocí chystané novely o elektronických komunikacích chce opět rozproudit konkurenci mezi operátory.

Podle Českého telekomunikačního úřadu škodí tuzemskému trhu zákon z roku 2014. Operátorům například umožňuje jednostranně měnit smlouvu. V Česku také může přechod mezi operátory trvat až 60 dní, na Slovensku pouze čtyři. Slovenský telekomunikační úřad navíc disponuje pravomocí, po které volá i jeho tuzemský protějšek: možnost udělit pokutu až deset procent z obratu firmy. Chystanou novelu chce vláda schválit do konce funkčního období. Spotřebitelé by pak mohli měnit operátory do 10 dní.

