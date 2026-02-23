Miliardář Teplý pochválil Babišova ministra. A lituje, že už nemůže prodávat do Ruska

Majitel skupiny Madeta Milan Teplý o sobě dal po čase vědět. Šéf největší české mlékárny řekl, co si myslí o plánu vlády Andreje Babiše snížit ceny potravin a opřel se do řetězců kvůli současným cenám másla.
Teplý patří s odhadovaným majetkem okolo pěti miliard korun mezi sto nejbohatších Čechů, uvádí časopis Forbes. Před čtyřmi lety na sebe podnikatel strhnul pozornost, když si stěžoval, že náklady na energie mu vzrostly násobně a Madetě hrozí krach.
„Nezaplatíme v lednu elektřinu, nebudu na to mít,“ varoval v polovině roku 2022. Bankrot se nekonal a Teplý dál s miliardovými obraty slušně vydělává, přestože teď říká, že navzdory rostoucímu obratu „profitabilita je katastrofa“.
„Rok 24 byl velmi úspěšný. Rok 25 v tom trendu růstu obratu pokračuje, šli jsme poměrně značně přes osm miliard,“ řekl Teplý v rozhovoru pro podcast Forbes Byznys. V roce 2024 vykázala Madeta zisk skoro čtvrt miliardy korun.
Sedmasedmdesátiletý Teplý si ve zmíněném rozhovoru otevřeně stěžoval na některé praktiky obchodních řetězců. Kritika se týkala zejména tlaku obchodů na co nejnižší cenu.
„Já vím, za kolik jsme – a nesmím to podle smlouvy říkat – za kolik jsme my řetězcům prodávali máslo a za kolik se prodává, ale to je jejich právo si tam dát marži,“ řekl Teplý.
„Asi těžko budeme říkat, my vtrhneme do řetězců a určíme ceny,“ řekl. Přes řetězce dělá největší česká mlékárna asi pětasedmdesát procent obratu.
Máslo je nejlevnější za posledních pět let
„Jsme v době, kdy za ty ceny, za který dneska obchody, ty opěvovaný a kritizovaný řetězce licitují o ceně másla na úrovni za kostku kolem dvaceti korun a ještě to je moc, za to to nikdo neumí vyrobit. Anebo za cenu, že bude okrádat na nákupní ceně mléka zemědělce. To nejde, tenhle stav nemůže dlouho trvat,“ konstatoval.
Z dat vyplývá, že máslo je nejlevnější za pět let. V obchodech se teď dá kostka koupit i za méně než dvacet korun. A mléko i pod deset korun za litr. Důvodem je výrazně vyšší nabídka na evropském trhu, než je poptávka. Ceny proto padají, aby obchodníci zboží vůbec udali. Přebytek mléka na trhu způsobila i čínská dovozní cla na mléčné výrobky z EU.
Teplý se také opřel do kvality másla, které se do Česka vozí z mrazírenských zásob.
„My to máslo děláme tak, jak si myslím, že by se to mělo dělat, a to je konfrontovaný v kvalitě s máslem, který je z dovozu. Je levný, vidím ho v regále, ale to je máslo dva nebo tři roky starý,“ uvedl Teplý.
Teplý také pochválil ministra zemědělství Martina Šebestyána (nestr. za SPD). Zmínil ho, když mluvil o plánu vlády zlevnit potraviny v obchodech.
„Včera tady byl pan ministr, tak o tom mluvil, o opatřeních, která chce udělat,“ řekl Teplý.
„Konečně je tam fachman (německý výraz, který se do češtiny překládá jako odborník, pozn.red.), je to odborník, ale musím vám říct, tohle nebude úspěšný, ty obchodníci si budou chtít svoji pozici udržet a my bez nich nemůžeme být,“ konstatoval Teplý.
Plán vlády na levnější potraviny měla minulý týden projednat vláda. Po skončení zasedání premiér Andrej Babiš na dotaz novinářů řekl bez podrobností jen to, že se o tom bude ještě jednat.
Ve hře bylo zřízení potravinového ombudsmana, snížení hranice tržního podílu, který je ukazatelem dominantního postavení s cílem efektivněji postihovat případné zneužití dominantního postavení. Mluvilo se i o snížení DPH na potraviny. Detaily ale chtěla vláda zveřejnit až poté, co je definitivně odsouhlasí.
Madeta dováží do 15 zemí, Teplý si posteskl, že je „to málo“. Teplý si už dřív stěžoval, že embargo na dovoz do Ruska kvůli válce na Ukrajině připraví Madetu o velkou část tržeb. Teď svou nelibost se ztrátou trhu zopakoval.
„To bylo strašný, dostat se s nivou a s dalšími sýry do Ruska, a narůstalo to geometrickou řadou, naučili se to prodávat. A najednou embargo,“ popisuje šéf Madety.
„To, co se tady udělalo, to byla šílená pitomost,“ řekl. „Já vím, že to skoro nemůžu říkat nahlas, ale ať jsem v něčem neotřelej, nebudu říkat, co si nemyslím, bohužel prostě pustit východní trh včetně Ruska… Zajímavý je to, že německý plesnivý sýry jsou tam běžně k dostání,“ stěžoval si Teplý v rozhovoru pro Forbes.
Do Ruska Madeta přestala vyvážet začátkem války. „Bylo embargo, tak bylo embargo,“ zdůraznil Teplý s tím, že Madetu ruští odběratelé okamžitě nahradili. „Austrálie, Nový Zéland a silný evropský země, ty to tam prodávají prostě dál a my se tam už nikdy nedostaneme, ani nechceme,“ dodal.
„Za některý kamiony jsme už nedostali peníze, což už je pryč, to přebolelo, ale ztráta trhu se prostě počítá jinak než ekvivalent nějakých politických záležitostí,“ posteskl si ve zmíněném rozhovoru.
Na nezvykle velké množství dovezeného másla z jiných zemí upozornil v nedávném rozhovoru i šéf Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček:
