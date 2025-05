Sáhnete nám na slevy a zdražíme, hrozí řetězce státu. Durdí se kvůli pokutám

Falešné slevy jako jeden z hlavních prohřešků obchodních řetězců. Stát letos kvůli nim rozdal rekordní pokuty. Teď ministerstvo zemědělství uvažuje o tom, že by se mohly maximální limity pokut zvýšit.

Chcete si koupit čaj za 24,90 korun. Kromě této informace ale obchod na cenovce menším písmem uvádí, že běžně se tento výrobek prodává za 43,90 korun. Vyvolává tedy dojem, že čaj výrazně zlevnil. Po důkladném prozkoumání cenovky ovšem zákazník zjistí, že nejnižší cena za posledních třicet dní je necelých dvaadvacet korun. Tato informace je uvedena velmi malými písmeny.

Podle kontrolorů může neposkytnutí informace o reálné výši slevy nebo její poskytnutí zavádějícím způsobem znamenat klamání zákazníka. Zatímco loni rozdala Česká obchodní inspekce sankce celkem za 17 milionů korun, letos jen za první kvartál to bylo rekordních jedenadvacet milionů. A takzvané falešné slevy byly jedním z hlavních prohřešků.

"Mě to samozřejmě netěší, že musíme používat tyto represivní nástroje. Ale zjevně - a pochopil jsem to velmi rychle - u nás není jiné cesty," konstatoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Teď Výborný připustil, že by se maximální pokuty mohly v budoucnu zvednout.

"Je otázkou, zda se do budoucna nepodívat na zákonné limity, my máme (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pozn. red.) padesát milionů korun, Česká obchodní inspekce má pět milionů," prohlásil Výborný v pořadu Otázky Václava Moravce.

Konkrétní návrh prý ministerstvo zatím připravený nemá a Výborný připouští, že se jedná o téma pro příští volební období.

Supermarkety tvrdí, že o slevách informují poctivě. A snahu státu kritizují. Podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu ochodu a cestovního ruchu, jde o jednoznačnou snahu státu omezovat slevové akce a obviňuje ministra, že podléhá tlaku potravinářů. "Pan ministr by si měl vyjasnit, jestli pracuje pro potravináře, nebo pro své voliče. Méně slev totiž povede k dražším potravinám a týkat se to bude primárně těch základních potravin," upozorňuje Prouza.

Vedle ČOI pokutovala obchodníky i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, které kontroluje hlavně kvalitu a bezpečnost potravin. I tady prý padl rekord. Dle dat ministerstva zemědělství rozdala sankce za skoro 200 milionů korun.

ČOI: kontrolujte cenovky i účtenky

Poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, který se dlouhodobě věnuje problematice ochrany spotřebitele, tvrdí, že sankce nejsou samospásné. "Důležité je vzdělání spotřebitele, aby se ozval, pokud zjistí, že řetězec své spotřebitele klame," tvrdí Nacher.

Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba nabádá, aby si zákazníci v obchodě cenovky pečlivě kontrolovali. "Prodávající, který deklaruje slevu z ceny výrobku, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. A také o ceně, za kterou je výrobek nabízen a prodáván. Žádné jiné cenové údaje uváděny být nemusí, jejich užití může být naopak pro spotřebitele matoucí," vysvětluje Kotrba.

Případné nesrovnalosti by měl spotřebitel řešit u prodejce na místě. "Vyžádat si doklad o zaplacení a zkontrolovat si správnost položek," popisuje Kotrba s tím, zákazník si může i porovnat ceny napříč trhem. "Sleva v jednom obchodě nemusí nutně znamenat nejvýhodnější cenu na trhu," uzavírá.