Komerční bance stoupl zisk, úvěry i vklady dál rostou

Čistý zisk Komerční banky připadající akcionářům loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 0,2 procenta na 36,9 miliardy Kč. Představenstvo banky navrhuje výplatu dividendy 95,60 Kč na akcii, tedy v objemu celého čistého zisku. O výplatě rozhodne valná hromada 23. dubna.
Banka v pátek konsolidované hospodářské výsledky podle mezinárodních účetních standardů zveřejnila na webu. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého čistého zisku.
Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka poukázal na to, že banka v loni dokončeném strategickém programu vybudovala novou digitální infrastrukturu od základních transakčních a účetních systémů po novou klientskou aplikaci. „I při takto zásadních změnách jsme dokázali dále zvyšovat počty klientů banky, objemy obchodních aktivit se zákazníky a ziskovost Skupiny KB,“ dodal.
Provozní náklady se loni meziročně snížily o 4,2 procenta na 17 miliard korun. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou Komerční banky stoupl o 6,8 procenta na 905,8 miliardy Kč. Objem standardních klientských vkladů vzrostl o 5,8 procenta na 1,089 bilionu Kč. Počet zákazníků skupiny se zvýšil o 42 tisíc na 2,268 milionu.
Za letošní rok se podíl z čistého zisku vyplacený v dividendách může snížit. „S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2026 navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku vytvořeného v tomto roce připadajícího akcionářům,“ uvedla banka.
V loňském čtvrtém čtvrtletí se čistý zisk připadající akcionářům snížil meziročně o 4,9 procenta na 4,5 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o 6,9 procenta na 9,4 miliardy Kč, provozní náklady o 3,8 procenta na 4,2 miliardy Kč. Výsledky zahrnují rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika za 100 milionů korun.
Z dalších větších bank v Česku zveřejnila výsledky Raiffeisenbank, které v loňském roce vzrostl čistý zisk meziročně o 33,9 procenta na 9,71 miliardy korun. Moneta Money Bank vykázala za rok 2025 čistý zisk 6,5 miliardy korun, což bylo meziročně o 11,9 procenta víc.
Mrznoucí déšť znovu ochromil letiště u Berlína, letadla nemohou vzlétat ani přistávat
Mezinárodní letiště u Berlína je v pátek kvůli mrznoucímu dešti opět mimo provoz. Letadla nemohou vzlétat ani přistávat, uvedla ráno mluvčí letiště. Kdy bude provoz obnoven, není v tuto chvíli jasné. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.
ŽIVĚPříští kolo mírových rozhovorů se uskuteční v USA, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním videoproslovu uvedl, že příští kolo mírových rozhovorů se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. "Už nyní lze říci, že následující schůzky jsou plánovány v blízké budoucnosti. Pravděpodobně v Americe," uvedl Zelenskyj.
ŽIVĚDalší smrtelný zásah USA proti údajným pašerákům drog ve východním Pacifiku
Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, informovala v pátek agentura AFP.
Nenechte si ujít: Josef Trojan jako filmový Nepela či tóny festivalu JazzFestBrno
Slavný krasobruslař ve snímku Nepela na Netflixu, filmová akční nálož V úkrytu, hvězdy současného jazzu v moravské metropoli, originální divadelní pojetí francouzských pohádek od spolku JEDL nebo výstava v MeetFactory o experimentování s materiály.
„Ušetříte celé jmění,“ tvrdí Trump. Spustil web s levnějšími léky
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zprovoznila webovou stránku TrumpRx.gov, na níž chce lidem zprostředkovat cenově dostupné léky. Trump dlouhodobě poukazuje na to, že ceny léčebných prostředků jsou ve Spojených státech velmi vysoké.