Inflace v USA je nejvýš za téměř tři roky, Trump přitom sliboval její snížení

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Ceny benzinu se v USA v dubnu meziročně zvýšily o 28,4 procenta. Pohonné hmoty po celém světě v poslední době výrazně zdražily, protože konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Minulý týden podle údajů motoristické organizace AAA průměrná maloobchodní cena benzinu ve Spojených státech poprvé za téměř čtyři roky překročila 4,50 dolaru za galon (zhruba 25 Kč za litr).
Růst inflace představuje politické riziko pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v americkém Kongresu. K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích, napsala agentura Reuters.
Mohlo by vás zajímat: Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou
Úplatky a falešné posudky ve vojenské nemocnici. V policejní síti uvízl i primář
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z maření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia přijde o 50 milionů
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
KOMENTÁŘ: Každá automobilová krize má své mrtvé. Dostihne to Opel, Alfu Romeo nebo Maserati?
Stellantis kvůli elektromobilům a změně strategie loni prodělal přes 22 miliard eur, nejvíce v celé své historii. Francie dokonce pamatuje jedinou firmu, která kdy měla větší ztrátu než gigantický automobilový koncern. A tak přišlo jediné řešení: restrukturalizace. Vedení automobilky prý neplánuje zavírání značek, peníze chce ušetřit jinak. Historie je ale neúprosná.
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.