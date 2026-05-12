12. 5. Pankrác
Ekonomika

Inflace v USA je nejvýš za téměř tři roky, Trump přitom sliboval její snížení

ČTK

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.Foto: Reuters
Ceny benzinu se v USA v dubnu meziročně zvýšily o 28,4 procenta. Pohonné hmoty po celém světě v poslední době výrazně zdražily, protože konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Minulý týden podle údajů motoristické organizace AAA průměrná maloobchodní cena benzinu ve Spojených státech poprvé za téměř čtyři roky překročila 4,50 dolaru za galon (zhruba 25 Kč za litr).

Růst inflace představuje politické riziko pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v americkém Kongresu. K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích, napsala agentura Reuters.

Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN.
Lancia se měla s modelem Ypsilon vrátit na výsluní, ale prodejně se jí zatím moc nedaří.

