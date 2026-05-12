Ekonomika

Čechů bez práce ubývá, nezaměstnanost klesla pod pět procent

ČTK

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3 tisíce na 94 483. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce České Republiky (ÚP ČR).

Úřad práce, nezaměstnanost, ilustrační foto
Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji, kde v dubnu činila 7,4 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo 6,9 procenta.
Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3 procenta. Práci tehdy hledalo 318 540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.

Za poslední dva měsíce nezaměstnanost klesla o 0,3 procentního bodu. „Toto příznivé období obvykle setrvává až do měsíce června, i když je pravděpodobné, že se vývoj zpomalí, stále bude mnoho příležitostí pro získání uplatnění,“ uvedl generální ředitel ÚP ČR Roman Chlopčík.

Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji, kde v dubnu činila 7,4 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo 6,9 procenta. „Ve srovnání s březnem poklesl podíl nezaměstnaných osob ve 12 krajích,“ uvedl Úřad práce ČR. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Praha a Plzeňský kraj byly jedinými dvěma regiony, kde se míra nezaměstnanosti meziměsíčně nezměnila.

Mezi okresy má nejvyšší nezaměstnanost Karviná, činila tam 10,4 procenta. Následuje Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta je tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ a také v Rychnově nad Kněžnou.

Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce volných pracovních míst je v Praze, zaměstnavatelé jich tam na konci dubna nabízeli 24 117. „Data o volných pracovních místech z evidence úřadu práce na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných komplexně nepokrývají celý trh práce. Řada pozic se inzeruje a obsazuje na pracovním trhu prostřednictvím dalších portálů a sociálních sítí,“ upozornil Úřad práce ČR.

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tvořily tak 52,8 procenta celkového počtu nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Německý kancléř Gerhard Schröder během tiskové konference v Hrzánském paláci.4.10.2004
ČR-výtvarné-média-fotografie-Czech Press Photo-FASTPIX
