Do finále Eurovize se probojoval Izrael, několik zemí kvůli němu soutěž bojkotuje

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy v reakci na teroristické útoky hnutí Hamás ze 7. října 2023.
Do sobotního finále kromě izraelského zpěváka Noama Bettana postupují také reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Druhý semifinálový večer se koná ve čtvrtek a představí se během něj zástupce Česka Daniel Žižka. Vítěz celé soutěže pak bude znám v sobotu.
Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ.
Agentura Reuters napsala, že policie v rakouské metropoli se chystá na případné protesty související s účastí Izraele na soutěži. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření kvůli napjaté mezinárodní situaci.
Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.
