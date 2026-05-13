Přeskočit na obsah
Benative
13. 5. Servác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Do finále Eurovize se probojoval Izrael, několik zemí kvůli němu soutěž bojkotuje

ČTK

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy v reakci na teroristické útoky hnutí Hamás ze 7. října 2023.

Austria Eurovision Song Contest
Izraelský zpěvák Noam Bettan se s písní Michelle probojoval do finále. Kvůli účasti Izraele přitom některé země soutěž bojkotují.Foto: CTK
Reklama

Do sobotního finále kromě izraelského zpěváka Noama Bettana postupují také reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Druhý semifinálový večer se koná ve čtvrtek a představí se během něj zástupce Česka Daniel Žižka. Vítěz celé soutěže pak bude znám v sobotu.

Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ.

Související

Agentura Reuters napsala, že policie v rakouské metropoli se chystá na případné protesty související s účastí Izraele na soutěži. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření kvůli napjaté mezinárodní situaci.

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spotlight – Pavel Černý
Spotlight – Pavel Černý
Spotlight – Pavel Černý

Odbojář, který děsil gestapo. „Byl jako Bond,“ připomíná jeho příběh badatel

Dvě pistole, baloňák a sebevražedná odvaha. Tak působil štábní kapitán Václav Morávek, jeden z legendárních Tří králů a jedna z nejvýznamnějších postav českého odboje za druhé světové války. Jeho činnost, osobnost i okolí popisuje ve Spotlightu Aktuálně.cz badatel Pavel Černý, který právě publikoval poslední díl své trilogie o slavném odbojáři.

Reklama
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Lidé vypili nejméně vína za posledních 60 let, můžou za to Trumpova cla

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno.

Reklama
Reklama
Reklama