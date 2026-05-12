Ekonomika

Problémy s doručováním měla loni v Česku polovina lidí, v EU třetina

ČTK

Nespokojenost s doručováním zásilek mezi Čechy za posledních pět let vzrostla. V roce 2021 zaznamenala problémy s doručením zásilky čtvrtina českých nakupujících na internetu, loni to byla téměř polovina. Češi tak patří mezi národy, kde nespokojenost s doručováním za poslední roky nejvíce stoupla. V EU mělo problémy s doručováním v průměru 35 procent zákazníků. Vyplývá ze statistik Eurostatu.

Česká pošta. Ilustrační foto.
V Evropě si lidé suverénně nejvíce stěžují na pozdější než očekávané doručení zásilky. Na pomalejší doručení si stěžuje každý pátý evropský nakupující na internetu. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
Česko patří se 49 procenty nespokojených s doručováním mezi sedm zemí, kde mají spotřebitelé nejčastěji problémy. Vůbec nejméně spokojení jsou dle Eurostatu na Maltě, v Nizozemsku a Lucembursku, naopak málo problémů řeší klienti v Řecku či Portugalsku.

„Pozorujeme jasný trend – čím je trh e-commerce vyspělejší a zákazník má více možností, tím roste jeho citlivost na kvalitu služeb. Nespokojenost tak není nutně známkou zhoršení, ale spíše vyšších očekávání. Na druhé straně, významnou roli v tom ale hraje i rostoucí podíl mezinárodních tržišť, kde zákazníci často volí primárně podle ceny a méně zohledňují kvalitu dopravy, reklamační proces nebo zákaznický servis,“ uvedl ředitel marketingové firmy PPC Profits Tomáš Čupr.

V Evropě si lidé suverénně nejvíce stěžují na pozdější než očekávané doručení zásilky. Na pomalejší doručení si stěžuje každý pátý evropský nakupující na internetu.

Český trh patří z pohledu logistiky a rychlosti doručení mezi nejvyspělejší v Evropě. Standard doručení do druhého dne je zde vnímán jako samozřejmost, zatímco v řadě jiných zemí jde stále o nadstandard. Paradoxně právě tato vysoká úroveň služeb zvyšuje nároky zákazníků. Víc než deset procent lidí v poslední době zaznamenalo potíže s nefunkčním nebo nepřehledným webem e-shopu a deseti procentům zákazníků také dorazilo poničené zboží.

V Česku je podle ředitele kurýrní firmy GLS Petra Pěchy jedna z nejrychleji rostoucích sítí výdejních boxů a míst, boxy už se staly suverénně nejoblíbenějším způsobem dopravy. A dopravci hledají i další cesty, jak pohodlí nákupu dále rozšířit. Rychle také roste poptávka i po doručení na adresu v předem vybraném časovém okně. „Nejoblíbenější jsou přitom večerní či víkendové časy – doručení se přizpůsobuje potřebám klientů, nikoli e-shopů,“ doplnil provozní ředitel DODO Peter Menky.

telefon, zena, deti

Evropská komise chystá pravidla pro věkové omezení sociálních sítí

Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to v úterý předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě.

Německý kancléř Gerhard Schröder během tiskové konference v Hrzánském paláci.4.10.2004

Putinův lobbista nikdy! Kontroverzní německý exkancléř tvrdě narazil

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu při příležitosti vojenské přehlídky ke Dni vítězství prohlásil, že válka na Ukrajině končí. Řekl, že EU usiluje o kontakty s Ruskem, a dodal, že by za sedmadvacítku mohl jednat bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Toho ale odmítají jak experti, tak vysocí evropští představitelé.

Úřad práce, nezaměstnanost, ilustrační foto

Čechů bez práce ubývá, nezaměstnanost klesla pod pět procent

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3 tisíce na 94 483. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce České Republiky (ÚP ČR).

