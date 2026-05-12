Problémy s doručováním měla loni v Česku polovina lidí, v EU třetina

Nespokojenost s doručováním zásilek mezi Čechy za posledních pět let vzrostla. V roce 2021 zaznamenala problémy s doručením zásilky čtvrtina českých nakupujících na internetu, loni to byla téměř polovina. Češi tak patří mezi národy, kde nespokojenost s doručováním za poslední roky nejvíce stoupla. V EU mělo problémy s doručováním v průměru 35 procent zákazníků. Vyplývá ze statistik Eurostatu.
Česko patří se 49 procenty nespokojených s doručováním mezi sedm zemí, kde mají spotřebitelé nejčastěji problémy. Vůbec nejméně spokojení jsou dle Eurostatu na Maltě, v Nizozemsku a Lucembursku, naopak málo problémů řeší klienti v Řecku či Portugalsku.
„Pozorujeme jasný trend – čím je trh e-commerce vyspělejší a zákazník má více možností, tím roste jeho citlivost na kvalitu služeb. Nespokojenost tak není nutně známkou zhoršení, ale spíše vyšších očekávání. Na druhé straně, významnou roli v tom ale hraje i rostoucí podíl mezinárodních tržišť, kde zákazníci často volí primárně podle ceny a méně zohledňují kvalitu dopravy, reklamační proces nebo zákaznický servis,“ uvedl ředitel marketingové firmy PPC Profits Tomáš Čupr.
V Evropě si lidé suverénně nejvíce stěžují na pozdější než očekávané doručení zásilky. Na pomalejší doručení si stěžuje každý pátý evropský nakupující na internetu.
Český trh patří z pohledu logistiky a rychlosti doručení mezi nejvyspělejší v Evropě. Standard doručení do druhého dne je zde vnímán jako samozřejmost, zatímco v řadě jiných zemí jde stále o nadstandard. Paradoxně právě tato vysoká úroveň služeb zvyšuje nároky zákazníků. Víc než deset procent lidí v poslední době zaznamenalo potíže s nefunkčním nebo nepřehledným webem e-shopu a deseti procentům zákazníků také dorazilo poničené zboží.
V Česku je podle ředitele kurýrní firmy GLS Petra Pěchy jedna z nejrychleji rostoucích sítí výdejních boxů a míst, boxy už se staly suverénně nejoblíbenějším způsobem dopravy. A dopravci hledají i další cesty, jak pohodlí nákupu dále rozšířit. Rychle také roste poptávka i po doručení na adresu v předem vybraném časovém okně. „Nejoblíbenější jsou přitom večerní či víkendové časy – doručení se přizpůsobuje potřebám klientů, nikoli e-shopů,“ doplnil provozní ředitel DODO Peter Menky.
