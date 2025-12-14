Jako za covidu. Češi hromadí v bankách peníze. Ekonom řekl, za co budou utrácet

Nákupní apetit Čechů oproti loňsku roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přestože se chuť utrácet bude s blížícími se Vánocemi zvyšovat, nákupní horečku nečekejme, tvrdí někteří ekonomové.
Češi totiž stále hodně šetří. Míra úspor je nyní dokonce stejná jako během pandemie koronaviru.
Zatímco ještě v roce 2019 odkládaly české domácnosti v průměru 12 procent čistých příjmů, teď je to devatenáct. Na tuto úroveň se Češi dostali právě v době covidu-19 a stále se na ní drží.
"Pořád jsme ve střehu," tvrdí hlavní ekonom banky Creditas a člen prognostického panelu České bankovní asociace Petr Dufek.
Část lidí se obává budoucnosti penzijního systému a šetří na důchod, domnívá se Dufek. "Což je dobrá zpráva," hodnotí.
Šetříme na důchod i bydlení
Černé scénáře, v nichž někteří politici vykreslovali, že nebude na důchody, tak možná nesou své ovoce. Část lidí šetří i na bydlení, domnívá se Petr Dufek. Stále ale existuje i značná část populace, která nevytvoří úspory žádné.
Z dat České národní banky nicméně vplývá, že za poslední rok narostly vklady domácností v bankách o 167 miliard korun.
"Nikdy se tady neodehrála realizace odložených úspor," říká Dufek s tím, že rezervy, které si lidé ukládali v době pandemie, ještě neinvestovali. "Všechny peníze, které jsme si našetřili v covidu, necháváme na účtech v bankách a rozhodně je nějak prudce neutrácíme," upřesňuje.
Tehdy se vklady Čechů v bankách od začátku lockdownu v březnu 2020 až do konce roku 2021 zvýšily o 432 miliard korun.
Analytik Petr Bartoň upozorňuje, že reálné příjmy Čechů přitom už skoro dva roky rostou. I to může držet mírů úspor na vyšších číslech.
"Před volbami někteří politici argumentovali, že naše reálné mzdy po zohlednění inflace stále ještě nedosáhly předcovidové úrovně. To ale platí pro mzdy hrubé, před zdaněním," upozorňuje Bartoň.
"V obchodech však utrácíme peníze zdaněné, nikoli před zdaněním zatajené, a v nich jsme 'předcovidu' dosáhli už loni," tvrdí.
Češi čistší a krásnější
Dnes si podle Bartoně za zdaněné příjmy můžeme koupit zhruba o sedm procent více než před covidem. A reálná kupní síla roste dál ročním tempem ve výši pěti procent.
Lidé oproti loňsku víc utrácí za pohonné hmoty a za oblečení. A tržby například za kosmetiku se v říjnu meziročně zvýšily o deset procent. A právě kosmetika je podle analytiků jednoznačným vítězem na seznamu, za co Češi utrácejí.
Jak Češi utrácí
(maloobchodní tržby, říjen 2025, meziroční změna)
Kosmetika + 9,2 %
Kultura, sport + 8,0 %
Pohonné hmoty + 5,5 %
Zdroj: ČSÚ
"Kosmetika je segment, který tady od roku 2019 vzrostl skoro o padesát procent, je vidět, že ta vůle dělat si drobné radosti je silná a lidé utrácejí v těchto obchodech nehledě na to, jestli je krize, nebo konjunktura," upozorňuje ekonom Petr Dufek.
Obchodníci a řetězce se tak mohou radovat, trend totiž bude podle některých analytiků pokračovat.
"Chceme být stále čistější a krásnější, což souvisí s třemi dalšími ekonomickými trendy: kupovat více kosmetiky můžeme, chceme a někdy i musíme," konstatuje hlavní analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Podle něj navíc může jít o jeden z dopadů stárnutí populace.
"Populace stárne, silné ročníky Husákových dětí se pomalu blíží k důchodovému věku, a tehdy stoupá hrozba, že případná ztráta zaměstnání může být permanentnější než u mladých," říká Bartoň.
A jak to souvisí s investicemi do kosmetiky? "Ve stárnoucí populaci stoupá počet lidí, kteří se zvýšenými výdaji za kosmetiku snaží oddálit negativní stereotypy zaměstnavatelů, co se věku týče," míní Bartoň.
Na opačném konci žebříčku, za co Češi neváhají utrácet, jsou překvapivě potraviny. Těch kupujeme méně.
Potraviny na chvostu priorit
"Češi se naučili nakupovat méně potravin. Fakticky nás k tomu donutily vysoké ceny, potraviny totiž byly jednou z položek, která zdražovala v posledních letech nejvíc," říká ekonom Petr Dufek.
Vypadá to, že Češi jsou obezřetnější, už nekupují všechno a za každou cenu. Podle ekonomu utrácejí rozumně a ani před letošními Vánocemi nepůjde o žádné bezhlavé rozhazování.
"Počet lidí, kteří budou v nákupních centrech, nevypovídá nic o to, kolik tam nechají peněz," upozorňuje Dufek. "Letošní Vánoce budou nejhojnější za posledních šest let," domnívá se Petr Dufek, "ale budou hojnější jen o jedno procento, takže žádné drama," dodává.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.