„Jídlo je bezpečné,“ reaguje KFC na kontroly, které odhalily nedostatky

Provozovatel restaurací KFC v České republice, společnost AmRest, ujistila, že jídlo v tomto řetězci rychlého občerstvení je bezpečné. Reagovala na výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Inspekce loni při mimořádné kontrole všech restaurací KFC v Česku provedla 144 kontrol a ve třetině našla pochybení s rozdílnou mírou závažnosti. Ředitelka KFC pro ČR a Rakousko Ivana Makalová Dlouhá poukázala na to, že žádná z restaurací KFC nebyla uzavřena ani kvůli hygienickým důvodům ani kvůli bezpečnosti potravin.
„Jídlo ve všech restauracích KFC v České republice je bezpečné. Jen za uplynulý rok prošly naše restaurace více než 250 kontrolami ze strany dozorových orgánů a žádná restaurace KFC v Česku nebyla z hygienických ani potravinově-bezpečnostních důvodů uzavřena,“ uvedla Makalová Dlouhá.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce jednala na základě reportáží novináře Jana Tuny, který informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem v prodejnách řetězce. Inspekce konala s vědomím, že obdobné praktiky byly předmětem pozornosti inspektorů v Dánsku, kteří loni v červnu zkontrolovali tamějších 11 poboček.
Makalová Dlouhá uvedla, že restaurace KFC dosahují výsledků srovnatelných s průměrem celého gastronomického trhu. „Celkem 67 procent kontrol v restauracích KFC proběhlo bez zjištění nedostatků, zatímco průměr celého segmentu rychlého občerstvení činí 66 procent,“ uvedla. „Ve zbývajících případech se převážně jedná o drobné a běžné provozní nedostatky, které jsou typické napříč celým gastronomickým trhem,“ doplnila.
„Specifikem plošných kontrolních akcí je, že je zkontrolováno velké množství provozů určitého typu v krátkém čase, zatímco při běžných kontrolách se inspektoři zaměřují na provozy, kde očekávají problém,“ řekl k tomu mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Podle něj také záleží na rizikovosti typu provozu, avšak i bezproblémovou provozovnu je třeba jednou za čas prověřit.
KFC podle Makalové Dlouhé každý podnět inspekce bezodkladně řešilo a přijalo nápravná opatření, aby zajistilo dodržování nejvyšších standardů. Kopřiva doplnil, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce postupně zahajuje v jednotlivých případech správní řízení o uložení pokuty.
