Důvěra v českou ekonomiku v březnu znovu vzrostla, uvádí ČSÚ

Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu opět stoupla, meziměsíčně se zvýšila o jeden bod na hodnotu 102,1 bodu. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra rostla u podnikatelů i spotřebitelů. K nárůstu mezi podnikateli pomohlo zvýšení důvěry v obchodě a průmyslu. Meziročně důvěra vzrostla o 2,6 bodu díky nárůstu mezi podnikateli i spotřebiteli.
Celkový indikátor důvěry v hospodářství v České republice předtím v únoru meziměsíčně stoupl po předchozích třech měsících poklesu, či stagnace. Tehdy důvěru táhl nahoru hlavně její nárůst mezi podnikateli. V březnu už se zvýšila jak mezi podnikateli, tak mezi spotřebiteli, u nichž předtím tři měsíce v řadě důvěra v ekonomiku klesala.
Indikátor důvěry podnikatelů se v březnu meziměsíčně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 100,4. „Sentiment podnikatelů se zlepšil třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostal nad svůj dlouhodobý průměr. V březnu k růstu přispěly především pokračující zvýšená očekávání tempa růstu výrobní činnosti průmyslových podniků a pozitivní hodnocení ekonomické situace mezi podnikateli v maloobchodě,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů Českého statistického úřadu Jiří Obst.
Důvěra v ekonomiku se v březnu meziměsíčně zvýšila v průmyslu o rovné dva body na hodnotu 99,5 a v obchodě o 1,4 bodu na 98,2. Naopak ve stavebnictví důvěra v ekonomiku oproti únoru poklesla o 2,3 bodu na hodnotu 113,8 a mírně se snížila i ve vybraných službách - o 0,6 bodu na 100,3.
Důvěra spotřebitelů se v březnu meziměsíčně zvýšila o 2,8 bodu na hodnotu 110,4. „Podobně jako v předchozím měsíci i v březnu mírně klesá počet domácností, které se obávají zhoršení celkové ekonomické situace v Česku.
Mírně se také snížil počet domácností, které považují svoji finanční situaci v aktuálním měsíci za horší ve srovnání se situací v posledních 12 měsících. Meziměsíčně se ovšem poměrně výrazně zvýšily obavy domácností z růstu cen,“ uvedla Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů Českého statistického úřadu.
Meziměsíčně se téměř nezměnil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích 12 měsících. Počet dotázaných, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy, se oproti únoru mírně snížil.
