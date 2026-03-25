Reklama
Reklama
Ekonomika

Česko i další země Evropy čeká boj o dražší plyn s Asií. Zásobníky jsou téměř prázdné

ČTK

Válka na Blízkém východě zastihla Evropu v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky plynu. Letos v létě bude muset nakupovat více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby je doplnila, a zároveň soupeřit s Asií o menší množství dostupných dodávek.

Zásobník zemního plynu RWE Gas Storage, Příbram, ilustrační fotoFoto: HN - Matej Slávik
Reklama

Napsala to agentura Bloomberg. Například Nizozemsko mělo na začátku tohoto týdne zásobníky naplněné jen z šesti procent, ukazují data organizace Gas Infrastructure Europe (GIE). To je nejnižší hodnota pro toto roční období od konce roku 2010.

V Německu, které má největší zásobníky v rámci Evropské unie, jsou zásoby rovněž mnohem nižší než obvykle, aktuálně zhruba na 22 procentech. Česká republika má zásobníky naplněné zhruba na 29 procent. Průměr za celou EU činí asi 28 procent, což je nejméně v tomto ročním období od roku 2022.

Skladování plynu na kontinentě je teď v centru pozornosti, protože válka v Íránu omezila globální dodávky a zvýšila ceny. Unijní komisař pro energetiku Dan Jörgensen členské státy vyzval, aby začaly zásobníky včas plnit, a tím se vyhnuly konkurenci v dodávkách, která by mohla v létě ceny ještě zvýšit. Vlády členských zemí by podle něj také měly snížit své cíle v oblasti plnění zásobníků na 80 procent a zároveň maximálně využít flexibility, kterou nabízí unijní právo.

Sezonní rozdíly v cenách plynu dosud způsobovaly, že plnění zásobníků nebylo rentabilní, ale situace se začíná měnit. Zprávy o rozsáhlých škodách na plynárenských zařízeních v Kataru minulý týden vyvolaly růst cen dlouhodobých smluv na dodávky plynu v Evropě. To vedlo ke zlepšení klíčových sezonních rozdílů v cenách, které jsou nezbytné pro podporu vytváření zásob v létě.

Reklama
Reklama

Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války stouply o více než 55 procent. Současná válka na Blízkém východě začala poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Iran Israel War

ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.

ČR-sněmovna-hospodářství-schůze-FASTPIX, Poslanecká sněmovna

ŽIVĚ "Jste srab, nemáte koule," řekl Jurečka Okamurovi

Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.

Reklama
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav

Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.

Reklama
Reklama
Reklama