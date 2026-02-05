Plesnivé muffiny i prošlé maso. Každá třetí kontrola v KFC odhalila pochybení

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni při mimořádné kontrolní akci v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů.
Míra závažnosti byla různá, přičemž komise zkontrolovala všechny restaurace řetězce, některé víckrát a celkem udělala 144 kontrol, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Společnost AmRest, která restaurace KFC provozuje, uvedla, že nedostatky v potravinových standardech jsou pro ni nepřijatelné a bude nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin. Inspekce se do podniků vydala na popud nezávislého novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem.
Potravinářská inspekce konala také s vědomím, že obdobné praktiky byly předmětem pozornosti jejích kolegů v Dánsku, kteří v červnu zkontrolovali tamějších 11 poboček. „S ohledem k tomu vzniklo podezření, že obdobné praktiky týkající se manipulace s daty použitelnosti by se mohly dít i v Česku a bylo potřeba to prověřit,“ řekl Kopřiva.
Tuna v reportážích na youtubovém kanále Tuna versus uváděl, že klíčovým problémem je falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nešlo o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
Plesnivé muffiny i expirace masa
Provozovatel restaurací KFC, firma AmRest, se k výsledkům vyjádřil již před dvěma měsíci. „Jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků,“ uvedl v prohlášení prezident značky KFC Thomas Lacek.
Mezi nejzávažnější prohřešky, které kontroly odhalily, patřilo porušení bezpečnosti. V Jenišově na Karlovarsku prodával řetězec plesnivé muffiny, které byly umístěné na pultu pro výdej jídel. V dalším případě šlo o porušení požadavků na sledovatelnost masa, což podle Kopřivy znamená, že KFC neměla v pořádku průvodní dokumenty.
Další vážnější zjištění se týkalo použití masa po datu použitelnost při marinování za studena, což se stalo v Liberci. V Praze-Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě. „V jednom případě jsme zjistili nevyhovující vzorek ledu a v jednom případě jsme našli nevyhovující stěr z prkénka používaného pro kompletaci pokrmů,“ uvedl Kopřiva. V těchto případech přesáhlo množství mikroorganismů zákonem danou hranici.
Obecně nejčastější byly prohřešky různého charakteru týkající se hygieny potravin ve 38 případech. Třináctkrát kontrola zjistila porušení postupů s ohledem na systém řízení bezpečnosti potravin. Jde například o tři případy nedodržení interních postupů pro výměnu fritovacího oleje či o případ nedodržení postupu při rozmrazování masa. Bez pochybení skončilo při mimořádné kontrolní akci 97 kontrol.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce může kontrolovat řetězce rychlého občerstvení teprve od začátku loňského roku, přičemž před touto masivní kontrolní akcí inspektoři udělali v KFC 63 kontrolních vstupů a porušení zákona našli v devíti případech.
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.