24. 3. Gabriel
Ekonomika

Křetínský pod palbou britských poslanců. Royal Mail selhává, bez reforem není šance na zlepšení

ČTK

Miliardář Daniel Křetínský v úterý před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, kterou od loňska ovládá a která v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému doručování zásilek. Křetínský se poslancům za situaci v národní instituci s více než 500letou historií omluvil, odmítl však tvrzení, že by se po převzetí jeho skupinou EP Group zhoršovala.

Křetínský poslancům také řekl, že přes všechny potíže věří, že Royal Mail má budoucnost. "Motivuje mne výzva, nikoli zisk, ale vím, že pokud budeme postupovat správně, nakonec vytvoříme hodnotu," prohlásil.
„Samozřejmě mě hluboce mrzí každý dopis, který přijde pozdě,“ řekl Křetínský, který je předsedou představenstva Royal Mail, v úvodu více než hodinového „grilování“ členy parlamentního výboru pro podnikání a obchod. Ten se začal poštou zabývat kvůli zprávám o milionech opožděných či nedoručených zásilek. Podle Křetínského, který se slyšení účastnil spolu s generálním ředitelem Royal Mail Alistairem Cochranem, situace „není dokonalá, ale ani katastrofální“. Zároveň uvedl, že bez provedení reforem nemůže bezpodmínečně slíbit nápravu. Nicméně Royal Mail má podle něj budoucnost.

Předseda výboru Liam Byrne zahájil zasedání konstatováním, že britská pošta je na nejlepší cestě doručit do konce tohoto roku se zpožděním 220 milionů dopisů z celkového počtu 5,6 miliardy. Na jeho dotaz, zda udělá všechno pro to, aby se poštovní služba vrátila na úroveň, kterou od ní Britové očekávají, Křetínský odpověděl: „Nikoli bezpodmínečně. Musíme provést reformy USO. Bez těchto reforem nemáme šanci situaci napravit.“

USO (universal service obligation) je právní závazek, který vyžaduje, aby pošta šest dní v týdnu vyzvedávala a doručovala dopisy na každou adresu v Británii. Křetínský v této souvislosti zdůraznil, že Británie jako jediná země v Evropě povinně poskytuje prvotřídní službu, tedy doručování dopisů hned následující pracovní den, což je podle něj mimořádně obtížné. Podle Křetínského tato pravidla už neodpovídají současnému trhu, kdy objem dopisů prudce klesá, zatímco stoupá význam doručování balíků. V této souvislosti Royal Mail také čelí kritice, že záměrně upřednostňuje doručování balíků před dopisy, což Křetínský popřel.

Křetínský poslancům také řekl, že přes všechny potíže věří, že Royal Mail má budoucnost. „Motivuje mne výzva, nikoli zisk, ale vím, že pokud budeme postupovat správně, nakonec vytvoříme hodnotu," prohlásil.

Royal Mail dostala loni v říjnu od britského regulačního úřadu Ofcom pokutu 21 milionů liber za nesplnění cílů včasného doručování zásilek. Jde o nejvyšší pokutu, jakou úřad tomuto podniku kdy vyměřil.

Vlastníkem Royal Mail je společnost International Distribution Services (IDS), kterou Křetínského EP Group převzala loni v dubnu. Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a zaměstnává přes 150 000 lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.

