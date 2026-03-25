Ekonomika

BBC povede bývalý manažer Googlu, novým šéfem se stal Matt Brittin

ČTK

Novým generálním ředitelem britské veřejnoprávní stanice BBC se stal bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin. Ve funkci nahradí Tima Davieho, který loni v listopadu rezignoval kvůli tendenčnímu sestřihu projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. BBC o tom ve středu informovala na svém webu.

Matt Brittin v Londýně ve Velké Británii 21. listopadu 2016.
Matt BrittinFoto: REUTERS
Sedmapadesátiletý Brittin působil v Googlu 18 let, naposledy šéfoval firemní odbočce pro Evropu, Blízký východ a Afriku, než loni z firmy odešel. „Do BBC přináší hlubokou zkušenost s vedením velmi komplexní organizace v centru veřejné pozornosti, která prochází transformací,“ uvedl předseda Rady BBC Samir Shah.

Sám Brittin uvedl, že se "nemůže dočkat, až začne pracovat". Nástup do nové pozice označil za "skutečně rizikovou chvíli, ale také za opravdovou šanci".

Jeho předchůdce Davie opustil post loni v listopadu kvůli chybám, jichž se redakce zpravodajství dopustila při sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021, než jeho stoupenci zaútočili na sídlo Kongresu ve Washingtonu.

Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Davie uznal, že stanice se dopustila chyb, za které přijal odpovědnost. Spolu s ním oznámila rezignaci i šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.

Trump loni v prosinci zažaloval BBC za pomluvu a požaduje odškodné až deset miliard dolarů (211 miliard Kč). Stanice jeho nároky odmítla a požádala soud, aby žalobu zamítl. Termín procesu soud stanovil na únor příštího roku.

ŽIVĚ "Jste srab, nemáte koule," řekl Jurečka Okamurovi

Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.

ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav

Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.

