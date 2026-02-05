Inflace zvolnila i díky vládnímu "odpustku". Kazem na kráse je zdražující nájemné

Hlavní příčinou lednového zvolnění meziroční inflace na 1,6 procenta z prosincových 2,1 procenta bylo převedení platby za obnovitelné zdroje energie (OZE) ze spotřebitelů na stát. Přispěl ale i tržní vývoj cen energií a pohonných hmot, shodli se oslovení analytici.
Nečekají, že by předběžný odhad inflace přiměl bankovní radu České národní banky (ČNB), aby na dnešním zasedání snížila úrokové sazby. Problém vidí v přetrvávajícím rychlém zdražování služeb.
"Zásadní roli sehrálo odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Upozornil, že proti loňskému lednu se ceny energií snížily o 7,9 procenta. "Nutno dodat, že k poklesu cenové úrovně v této kategorii přispěly také nižší ceny pohonných hmot," doplnil.
Ceny energií podle předběžného odhadu statistiků klesly proti loňskému lednu o 7,9 procenta, u služeb se ale zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák o téměř pět procent. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku lednu meziročně zvýšily o rovná tři procenta.
Analytici ale upozornili, že problematický zůstává cenový vývoj služeb, které v lednu meziročně zdražily o 4,7 procenta. "Na vině je evidentně bydlení, konkrétně nájemné a imputované nájemné zrcadlící ceny bytů na realitním trhu. Poptávka zde zůstává vysoká, zatímco nabídka stagnuje," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Právě zvýšená inflace ve službách bude podle analytiků hlavním důvodem, proč ČNB dnes ke snížení úrokových sazeb nepřistoupí. "Nečekáme, že by předběžná data o lednové inflaci měla změnit opatrný postoj bankovní rady ohledně úrokových sazeb. Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání ponechá úroky beze změny a jakkoliv může debatovat potenciální možnost jejich snížení, tak v dohledné době předpokládáme stabilitu úroků," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.
V nejbližších měsících podle analytiků inflace zůstane pod dvouprocentním cílem ČNB. "Inflace se tak letos bude pohybovat po většinu roku pod dvěma procenty, až v závěru roku se vyhoupne opět nad dvě procenta kvůli nízké srovnávací základně z roku 2025. Za celý rok 2026 očekávám inflaci v průměru 1,8 procenta," řekl analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče.
ŽIVĚPrezident si zve na Hrad ministra i šéfa armády. "Nastaví" společnou komunikaci
Prezident Petr Pavel bude dnes v 15:00 jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Tématem má být nastavení spolupráce a komunikace.
„Chudáčci za ANO.“ Exministryně Decroix se rozmluvila kriticky o Babišovi i Turkovi
Aktuálně.cz mluvilo s poslankyní ODS Evou Decroix, po které chtělo v úterý hnutí ANO omluvu za její výraz „svoloč“. Poslanci ANO tvrdili, že tím urazila jejich voliče, a odmítali komunikovat s klubem ODS. Decroix v rozhovoru vysvětluje, za jakých okolností toto slovo použila a na koho a proč ho směřovala. Zároveň tvrdí, že zástupci ANO používali mnohem ostřejší a neslušnější výrazy.
Strategická chyba Milionu chvilek. Přitom klíčové prezidentské volby se blíží
Slabá opozice a silný prezident, který supluje její klíčovou roli. Aspoň tak to vidí někteří zástupci vlády Andreje Babiše (ANO). A podle všeho k podobnému rámování aktuální politické dynamiky přispěla také víkendová demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Což může mít do budoucna jisté nezamýšlené důsledky, shodují se odborníci oslovení Aktuálně.cz.
Data ukázala, proč Rusové zabíjejí Ukrajince. Stojí za tím typický problém
Podle ruského prezidenta Vladimira Putina jsou ti, kteří bojují na Ukrajině, „skutečnou ruskou elitou“ a válka je „společnou zkouškou všech Rusů“. Jenže data dlouhodobě ukazují, že ve skutečnosti umírá nejvíc lidí z chudých oblastí země. Trend se kvůli ochlazování ekonomiky může ještě zhoršovat, už teď se ale hovoří o více než milionu ztrát.
Církev dala odstranit z římské baziliky tvář anděla s rysy premiérky Meloniové
Církevní úřady nechaly odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej anděla, který po restaurátorském zásahu získal rysy podobné vizáži premiérky Giorgii Meloniové. Římský vikariát ve čtvrtek vydal zprávu, ve které nařizuje obnovení původních rysů obličeje. Podle fotografií z místa tvář zahalila vrstva barvy.