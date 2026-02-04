Guvernér ČNB se opřel do bank. Neposílejte peníze v noci, radí expert

Okamžité platby. Peníze se z jednoho účtu přesunou na jiný během několika vteřin. Převod netrvá hodiny ani dny. Jenže ne vždycky může transakce mít hladký průběh. Kvůli tomu teď guvernér České národní banky (ČNB) poslal komerčním bankám ostrý vzkaz.
Centrální banka se také nepřímo opřela do karetních společností, které si za platbu kartou účtují poplatky v násobcích toho, jaké náklady přinášejí okamžité platby. Právě poplatky jsou pak důvodem, proč někteří obchodníci nemají platby kartou v oblibě.
Novinář Dalibor Z. Chvátal se věnuje recenzím finančních služeb už 20 let. Metodou označovanou jako mystery shopping (metoda výzkumu, kdy se hodnotí úroveň služeb na základě vlastní zkušenosti - pozn. red.) odhaluje slabá místa finančních služeb. A věnoval se i okamžitým platbám.
„Okamžitá platba z Raiffeisenbank do České spořitelny přišla za jednu hodinu a devět minut,“ popisuje svou aktuální zkušenost Chvátal, který coby šéfredaktor vede server Měšec.cz. A v případě Fio banky prý platba zadaná v pátek přišla až v pondělí. A to byla ještě zadaná jako prioritní, která má být bankou zcela garantovaná.
„Okamžité platby zkrátka nemusí vždy přijít okamžitě,“ konstatuje Chvátal. Ne vždy je ovšem vina na straně banky.
Chvátal zároveň dodává, že většina okamžitých plateb funguje bez problémů. Jenže i to malé procento případů může pro někoho znamenat významné problémy. A to ať už posíláte okamžitou platbu přímo z účtu, anebo třeba QR kódem.
Za tři roky trojnásobek
Z dat České národní banky vyplývá, že okamžité platby nabízí v tuzemsku 16 bank a od léta 2022 do prosince 2025 se průměrný denní počet těchto transakcí ztrojnásobil na více než dva miliony denně. Na celkovém počtu mezibankovních úhrad už se ty okamžité podílejí ze 43 procent. Technicky platba probíhá přes systémy České národní banky, která celý systém okamžitých plateb provozuje.
Právě guvernér centrální banky Aleš Michl tvrdí, že tyto druhy transakcí mají obrovský potenciál. Chce proto tlačit na banky, aby jejich fungování bylo bezproblémové a dál se rozšiřovalo. „Budeme velmi přísní. Vzali jsme si pod sebe pravidla,“ reagoval Michl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, když se moderátorka na okamžité platby zeptala s tím, že ne vždy fungují na sto procent.
„Snad se s bankami domluvíme, abychom to psali centrálně jako Česká národní banka pro všechny banky. Abychom tam udělali pořádek, aby okamžité platby doopravdy fungovaly se stále menšími problémy,“ pokračoval guvernér. „V příštích měsících budeme tvrdí. Je to inovační téma, mám rád inovace, nakoupili jsme digitální aktiva a rozjíždíme naše modely umělé inteligence,“ řekl Michl ve zmíněném lednovém rozhovoru.
Deník Aktuálně.cz proto požádal ČNB o nějaké podrobnosti. „Vizí České národní banky je, aby byly okamžité platby v Česku standardem a staly se tak plnohodnotnou alternativou k placení kartou či hotovostí,“ odpověděl mluvčí banky Jaroslav Krejčí. „Každý, kdo chce platit okamžitě, tu možnost má a mezi uživateli je o ni velký zájem,“ dodal.
ČNB dokáže podle něj platební infrastrukturu provozovat s 50krát nižšími náklady, než jaké se pojí s placením kartou. „To může do budoucna ve výsledku znamenat nižší náklady pro tuzemské obchodníky v porovnání s tím, co na provizích odvádějí nyní za platby provedené kartou,“ doplnil Krejčí.
„Nebereme karty“ už stále častěji doplňuje „platba možná pomocí QR kódu“. Zákazník si v telefonu otevře internetové bankovnictví, naskenuje kód a částku ihned odešle na účet obchodníka. Placení tímto způsobem je nejjednodušší a i nejlevnější způsob okamžitých plateb.
Právě vysokými poplatky, které si za karetní platby účtují zprostředkovatelé, vysvětlovali obchodníci své rozhodnutí, že kartami se u nich platit nedá. A někteří raději umožňují placení QR kódem.
Potenciál dalšího růstu okamžitých plateb podle centrální banky je obrovský. „Představte si, že možnost okamžité platby by obchodníci nabízeli všude tam, kde dnes přijímají karty či hotovost: restaurace, hotely, tržnice, obchody,“ vyjmenovává mluvčí centrální banky Jaroslav Krejčí.
Česko na špici
Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň připomíná, že český bankovní systém je jeden z nejelektronizovanějších na světě. „Rychlost elektronických plateb je na světové poměry úctyhodná, ale stále ještě ne tak rychlá, aby byla využitelná v supermarketech,“ soudí nicméně ekonom.
„Tlak guvernéra ČNB tak je třeba vnímat tak, aby se udělal tento poslední krok do cíle v ještě větším tempu, což samozřejmě on jako hlava regulátora českého bankovního systému může významně ovlivnit,“ dodává Bartoň.
Přestože třeba platby QR kódy se rychle rozšiřují, často jejich využití probíhá tak, že kupující odešle platbu a pak jen ukáže prodejci potvrzení. „Prodejce totiž většinou nestihne v realisticky krátké době dostat nezávislé potvrzení na svém účtu, že platba přišla, proto se v principu dá při této formě platby šidit,“ upozorňuje Petr Bartoň.
„To brání širšímu rozšíření a většinou se používá při platbách uvnitř nějaké komunity, kde by případní šidící nesli další postih v rámci komunity, a ne pro platby v anonymním supermarketu,“ uzavírá odborník.
„Některé banky mají v nastavení, že si můžete zadat, aby okamžitá platba neodešla vůbec, pokud opravdu neodejde jako okamžitá. Pak ihned zjistíte, že jste nezaplatili nebo peníze neposlali,“ radí novinář Dalibor Z. Chvátal. Důležité je podle něj sledovat odstávky, které občas banky ve svém online prostoru využívají na údržbu či aktualizace.
Rizikem podle Chvátala může být i posílání peněz v noci. Právě v nočních hodinách totiž banky mívají zmíněné odstávky častěji a důvodem toho, proč platba nedojde nebo dojde až za několik hodin, může být i technický výpadek. „To byl v mém případě i případ Fio banky, kdy platba přišla až za několik dní,“ popisuje Chvátal.
Banky ovšem tvrdí, že okamžité platby fungují bez problémů. „Neidentifikujeme žádné problémy s okamžitým doručováním instantních plateb a naše komunikace s ČNB je v tomto ohledu zcela standardní,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Také podle České bankovní asociace (ČBA) poskytují finanční domy okamžité platby na vysoké úrovni, což podle ní vyplývá i z rostoucího počtu těchto transakcí. „Těch, o které se někdo pokusil, ale jejich zpracování se nepodařilo z nějakého důvodu provést, je naprosté minimum, v řádu setin procenta,“ říká mluvčí asociace Radek Šalša. Ke konkrétním případům se banky ovšem nevyjadřují.
Navíc se podle Šalšy nemusí vždy jednat o technickou chybu. „Ne každý účet je nastaven tak, aby musel okamžitou platbu přijmout,“ připomíná.
Finanční domy prý s ČNB na dalším rozvoji okamžitých plateb intenzivně spolupracují. „Máme společné pracovní skupiny, které řeší jak otázky vlastního rozvoje daného typy okamžitých služeb, tak i otázky jejich technických řešení,“ dodal mluvčí ČBA Šalša.
