Přeskočit na obsah
Benative
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Ekonomika se chlubí téměř tříprocentním růstem. Domácnosti utrácely ve velkém

ČTK

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu.

Ilustrační foto - nakupování, vozík, obchod, supermarket, nouzový stav, omezení prodeje, poslední den zavřených obchodů
Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností.Foto: Economia
Reklama

Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Meziroční růst HDP byl ve sledovaném období nejvyšší od druhého čtvrtletí 2022.

Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

Související

"Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 procenta. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech," uvedl dnes v tiskové zprávě ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve sledovaném období proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procenta. V meziročním srovnání byl vyšší o 0,3 procenta.

Reklama
Reklama

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve třetím kvartále 51.311 korun, což bylo proti druhému čtvrtletí reálně o 1,2 procenta více a meziročně o 3,9 procenta více, uvedli statistici.

Související

Míra investic domácností podle nich mezičtvrtletně vzrostla o desetinu bodu na 10,6 procenta. Meziročně byla vyšší o 0,2 procentního bodu.

U nefinančních podniků míra investic dosáhla 26,8 procenta, proti předchozímu kvartálu tak byla vyšší o 0,3 bodu, zatímco meziročně se snížila o 1,1 bodu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Táňa Pauhofová
Táňa Pauhofová
Táňa Pauhofová

„Jasně, zničte i tu poslední top kvalitu…“ Slovenské národní divadlo propouští

Ve Slovenském národním divadle (SND) trvá napětí poté, co slovenské deníky informovaly o rozhodnutí divadla propustit pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Propouštění v SND kritizovali známí slovenští herci včetně Martina Huby či Diany Mórové. Kritika zazněla i od českých tvůrců, mezi nimiž byli například Jiří Mádl nebo Eva Holubová.

Reklama
Reklama
Reklama