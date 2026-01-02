Ekonomika se chlubí téměř tříprocentním růstem. Domácnosti utrácely ve velkém

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu.
Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Meziroční růst HDP byl ve sledovaném období nejvyšší od druhého čtvrtletí 2022.
Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.
"Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 procenta. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech," uvedl dnes v tiskové zprávě ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve sledovaném období proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procenta. V meziročním srovnání byl vyšší o 0,3 procenta.
Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve třetím kvartále 51.311 korun, což bylo proti druhému čtvrtletí reálně o 1,2 procenta více a meziročně o 3,9 procenta více, uvedli statistici.
Míra investic domácností podle nich mezičtvrtletně vzrostla o desetinu bodu na 10,6 procenta. Meziročně byla vyšší o 0,2 procentního bodu.
U nefinančních podniků míra investic dosáhla 26,8 procenta, proti předchozímu kvartálu tak byla vyšší o 0,3 bodu, zatímco meziročně se snížila o 1,1 bodu.
Proč Američany děsí Krejčíková? Za mořem se podivují, že jsou Češi tak dole
Americký tým bude na tenisovém United Cupu jasným favoritem. Obhájci titulu nasazují totožnou ústřední dvojici jako před rokem: Coco Gauffovou a Taylora Fritze. Po odvetě za bolestivou semifinálovou porážku ale budou v Austrálii toužit Češi. Právě těch se v Americe obávají nejvíce.
Srážka dvou tramvají v Praze na více než hodinu zastavila provoz
V Praze na sídlišti Barrandov se dnes ráno srazily dvě tramvaje. Jedna z nich nacouvala do druhé a jedna z tramvají vykolejila, informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Pithartova temná vize: Možná jsme poslední generace žijící v demokracii
Petr Pithart doufá, že nová „národovecko-populistická koalice“ nevydrží u moci celé čtyři roky. Někdejší disident, polistopadový premiér a první šéf Senátu se dnes dožívá 85 let.
Nejdřív svatba s mladším hercem, teď divoká karta. Venus bude hrát Australian Open
Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se v 45 letech znovu představí na Australian Open a může se stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila.
„Jasně, zničte i tu poslední top kvalitu…“ Slovenské národní divadlo propouští
Ve Slovenském národním divadle (SND) trvá napětí poté, co slovenské deníky informovaly o rozhodnutí divadla propustit pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Propouštění v SND kritizovali známí slovenští herci včetně Martina Huby či Diany Mórové. Kritika zazněla i od českých tvůrců, mezi nimiž byli například Jiří Mádl nebo Eva Holubová.