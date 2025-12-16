Kolik stojí svařák v různých koutech Česka? Rozdíl vás překvapí

Vyrazili jsme na reportáž z vánočních trhů a zjistili, kolik stojí svařák, punč, trdelník a další dobroty. Rozdíly vás možná překvapí. Cena svařeného vína na pražském Staroměstském náměstí může být oproti černému srdci republiky až dvojnásobná. Kromě Prahy a Ostravy jsme se vydali také do Olomouce.
Koledy a vánoční písně, žádný sníh a šedivé deštivé odpoledne. Tak vypadalo centrum hanácké metropole, kam se reportér deníku Aktuálně.cz minulý týden vydal. Místo zimní bundy mu v teplotách nad nulou posloužil spíš deštník.
Vzduchem se mísí aroma nejrůznějšího jídla, na olomouckém hlavním Horním náměstí si návštěvníci mohou pochutnat na dobrotách od trdelníků přes klasické klobásy a párky v rohlíku až po mezinárodní speciality.
Zájmu ovšem v době reportérovy návštěvy spíše než jídlo dominují tekutiny: horká medovina, svařené víno nebo punč - a i u něj se na Hané objevují různé varianty. Návštěvník si tak může dát punč francouzský, italský nebo vídeňský, tradicionalisté si ale vybírají spíš ten olomoucký.
A ceny? „Obyčejný“ punč s ovocem ve většině stánků v době reportérovy návštěvy stál okolo 60 korun za dvě deci, s přídavkem malého panáku tuzemáku, griotky nebo moravské švestky pak cena atakuje hranici 80 korun.
Trendem posledních let ovšem je svařené víno či punč vyrábět i z regionálních či naturálních vín. Na to sice na olomouckých vánočních trzích nenarazíte, zájemcům ale stačí odejít do vedlejší ulice, kde si může dát svařené Svatovavřinecké víno z Kutnohorska za 80 korun, s vermutem se pak cena zaokrouhlí na rovnou stokorunu.
A jak si ceny stojí ve srovnání s loňskem? „Mám pocit, že letos je svařák i punč levnější než loni. To nám přišlo dost drahé, tak jsme to bojkotovaly,“ vypráví o pár set metrů dál, na náplavce Josefa Jařaba, dvě důchodkyně.
Podle dat se ceny pohybovaly loni podobně, záleží tak nejspíš na jednotlivém stánku. Na zmíněné náplavce jsou letos vánoční trhy poprvé. Pokud si ale chcete dát levnější svařák, spíš než na náměstí či náplavce můžeme doporučit zajít do některého z podniků: tam totiž stojí svařák už od 50 korun.
Černé srdce republiky
Levný svařák z klasického červeného, bílého či rybízového vína nabízejí trhy v Ostravě na hlavním Masarykově náměstí, a to za ceny od padesátikoruny. Podobně stojí i horká medovina, o pár korun navíc si můžete připlatit za punč, všechno dostanete v zálohovaném kelímku. Částku za jeho vrácení lze také darovat na dobročinné účely na dětský hospic.
„Nabídka je tady letos podobná jak loni, i lidí. Těch přibývá večer, jinak je v ulicích docela prázdno,“ hodnotí pro Aktuálně.cz jedna z prodejkyň v okolních ulicích.
„Hezčí než loni,“ komentuje rodina, která prochází okolo za poměrně teplého odpoledne. Kdyby měl někdo z jejích čtyř členů hlad, u stánků jej můžou lehce zahnat pomocí churros (španělské smažené tyčinky, podávané často namáčené v čokoládě), teplé klobásy za zhruba 150 korun, paprikové klobásy z Maďarska či holandských sýrů. Labužníky potěší kapří a sumčí hranolky, ty reportér Aktuálně.cz zaznamenal na ceně 200 korun za porci.
Svařák v Praze klidně za stovku, střední pivo za 80
Hlavní město s nástupem adventu plní čím dál víc turisté, cílem jejich cesty bývá většinou Staroměstské nebo Václavské náměstí. Na tamních trzích je většina cen sjednocených, svařáku si tak na většině stánků dáte dvě deci za sto korun (tedy dvakrát víc než v Ostravě a stejně, co v Olomouci stojí naturální víno s vermutem), ani ne půllitr (čtyři deci) plzně stojí osmdesát.
Stejnou částku jako za svařák dáte za trdelník, osmdesát utratíte za vařenou kukuřici i párek v rohlíku.
V Praze ale trhy najdete hned na několika dalších místech: na náměstí Míru, náměstí Republiky, Andělu, Malostranském či Tylově náměstí. Některé z nich končí se Štědrým dnem, ty staroměstské a václavské až na Tři krále 6. ledna.
