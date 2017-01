Živě: Poslanci schvalují daňový balíček. Jde o slevy na děti, výjimky z EET i paušály pro OSVČ

Balíček má upravit také daňové zvýhodnění u dětského spoření na důchod. U novinky, která funguje teprve od roku 2016, chce ministerstvo financí omezit možnosti předčasného výběru peněz v momentě, kdy dítě dosáhne plnoletosti. Zatímco dnes lze v 18 letech dítěte vybrat 30 procent naspořených peněz bez sankce, nově by se měl takový výběr penalizovat. Kdo by peníze vybral, musel by do budoucna danit případné příspěvky od zaměstnavatele. Přišel by tak o 15 procent (sazba daně z příjmů) z nich.

Poslanec Simeon Karamazov (ODS) ale namítá, že zpřísnění je vůči lidem nefér. Nechce měnit podmínky hned po roce fungování této novinky, když pomohla oživit zájem o takzvaný třetí pilíř (penzijní připojištění).