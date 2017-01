Je prostor na snižování daní, lidem musí zůstat víc peněz, tvrdí Babiš

před 20 minutami

Tři čtvrtě roku před sněmovními volbami se rýsuje jejich hlavní téma – daně. Po sociálních demokratech přišel se stejným plánem také vicepremiér Andrej Babiš. "Chceme mít nízké daně. Prostor na snižování je," řekl ministr financí v rozhovoru pro HN. Koaliční KDU-ČSL naopak říká, že se současným daňovým systémem moc hýbat nechce. Snižovat daně stejně jako ministr financí chce i opozice. Ještě do konce tohoto volebního období slibuje Babiš představit novelu zákona o dani z příjmu.

Praha – Do sněmovních voleb sice zbývá ještě tři čtvrtě roku, jedno je však jisté už nyní – jejich klíčovým tématem budou daně a jejich změny. Poté, co své plány ohlásili sociální demokraté, přiznal i Andrej Babiš, že se svým hnutím ANO přijde s reformou, jejímž cílem bude, aby lidem i firmám zůstalo v peněženkách víc peněz.

"Chceme mít nízké daně. Prostor na snižování je," řekl ministr financí v rozhovoru pro HN. Cest, jak toho dosáhnout, je podle něj několik: jednak úpravou odvodů za sociální a zdravotní pojištění, jednak snížením DPH a také například zrušením zdanění dividend, což má zabránit hlavně vyvádění firemních zisků do zahraničí.

"Druhá sazba DPH je stále vysoká," vysvětlil Babiš. Daň z přidané hodnoty se momentálně člení do tří skupin: 21 procent se vztahuje na většinu služeb a zboží, 15 procent se týká restaurací, potravin nebo vodného a stočného, 10 procent platí pro léky či knihy.

Snižovat daně stejně jako ministr financí chce i opozice. "Pokud Andrej Babiš tvrdí, že by chtěl sazby DPH dát zpátky na dvacet a deset procent, tak to je můj návrh, o kterém se bude ve středu hlasovat. Tak doufám, že s tím bude souhlasit a že to podpoří, protože pokud to neudělá, tak to jenom říká," prohlásil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Koaliční KDU-ČSL naopak říká, že se současným daňovým systémem moc hýbat nechce. "S daňovým systémem jako celkem nechceme hýbat, důležitá je stabilita. Chceme v rámci systému zásadně zvýšit odpočitatelné položky a bonusy na poplatníka, na manželku a děti, a tím ponechat lidem a hlavně pracujícím rodičům v kapsách více peněz," řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Ještě do konce tohoto volebního období slibuje Andrej Babiš představit novelu zákona o dani z příjmu, která však zbude pro novou vládu. On sám je přitom vzhledem k průzkumům politických preferencí hlavním favoritem na post příštího premiéra.

autor: Martin Ťopek