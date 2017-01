Lex Babiš bude platit, poslanci po průtazích přehlasovali Zemana. Jsou to zoufalci, řekl šéf ANO

před 6 minutami

Vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš musí definitivně pozměnit své podnikatelské aktivity. Poslanci totiž přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana, který odmítl podepsat novelu zákona o střetu zájmu. Babiš dál trvá na tom, že předpis poškozuje jeho práva, a hodlá se obrátit na Ústavní soud. Hnutí ANO se ještě ve středu ráno pokusilo opakovaně a marně hlasování o změně zákona odsunout.

Praha – Skupina Agrofert zůstane od půlky září bez svého zakladatele a majitele Andreje Babiše, alespoň formálně. Poslanci totiž napodruhé a definitivně odsouhlasili novelu zákona o střetu zájmů, který se šéfa financí a místopředsedy vlády jako vlastníka koncernu týká.

Babišovy firmy, pokud bude členem vlády, se nově nemůžou účastnit veřejných zakázek a nedosáhnou ani na nenárokové dotace a investiční pobídky. Babiš se proto rozhodl, že své podíly převede do svěřeneckého fondu. Ten bude spravovat jím vybraný správce. "Myslím, že to bude v lednu tohoto roku," řekl Babiš v České televizi. "Zbavím se akcií Agrofertu. Nebudu akcionář Agrofertu," dodal. Koncern zahrnuje přes 250 firem a zaměstnává přes 30 tisíc lidí. Podle tržeb je třetí největší firmou v Česku.

Novela také zakazuje všem budoucím ministrům vlastnit a provozovat média. Pokud se tak Babiš podle očekávání dostane po podzimních volbách znovu do vlády, bude se muset zbavit i mediálního domu Mafra.

Novela zákona o střetu zájmů se kromě ministrů vztahuje také na zhruba padesát tisíc komunálních politiků a úředníků po celé zemi. "Všichni budou muset nově v den svého nástupu do funkce odevzdat majetková přiznání. Ta budou přístupná veřejně v jednotném online registru," připomíná Václav Zeman z platformy Rekonstrukce státu, která novelu zákona spoluiniciovala.

Takzvaný lex Babiš podpořily dle očekávání všechny strany, které pro novelu zákona hlasovaly před tím. Pro bylo 129 poslanců, proti 49. Kromě vládních sociálních demokratů a lidovců normu podpořili i komunisti, občanští demokraté a také TOP 09.

Odsuňme hlasování, žádal ve středu ráno poslanec Faltýnek

Po úterní dlouhé debatě před závěrečným schvalováním nebylo ani středeční schvalování bez průtahů. Hned na začátku jednání totiž vystoupil předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který žádal, aby hlasování bylo odsunuto. Samotnému hlasování poslanců pak předcházela znovu několikahodinová debata.

Ministr Babiš se dvoudenní diskuze ve sněmovně stejně jako při minulých projednáváních nezúčastnil. Do budovy dolní komory přišel až těsně před závěrečným hlasováním. Na výsledek čeká společně s novináři, do jednacího sálu za ostatními poslanci nešel. "Jsou to zoufalci a lháři," řekl na jejich adresu poté, co si prý ve své kanceláři vyslechl diskuzi.

Za hnutí ANO tak v diskuzi mluvil především první místopředseda Jaroslav Faltýnek. Zopakoval, že je takzvaný lex Babiš namířený výhradně proti předsedovi jeho hnutí: "Když už Babiše nemůžeme vyhnat ze země, měli bychom ho alespoň co nejvíc zranit, sáhnut mu na to, co budoval celý život," interpretoval Faltýnek údajné pohnutky poslanců, proč zákon podpořit. Zároveň připustil, že jeho slova jsou nejspíš zbytečná, protože poslanci už jsou stejně odhodlaní prezidentské veto přehlasovat.

Hnutí ANO se teď podle Faltýnkových slov hodlá obrátit na ústavní soud. Stejný krok má podle svých slov v plánu i prezident Miloš Zeman.

autoři: Radek Bartoníček, Veronika Neprašová