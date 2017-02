Otcovská začne od příštího roku. Poslanci schválili novou dávku pro čerstvé tatínky

před 1 hodinou

Sněmovna schválila novou dávku ze systému nemocenského pojištění. V prvních šesti týdnech po porodu si otcové budou moci vzít týden volna v práci, stát jim ho zaplatí stejně jako peněžitou pomoc v mateřství. Proti návrhu bylo ministerstvo financí, hlavně kvůli nárokům na státní rozpočet.

Praha - Čerství tatínkové získají novou možnost, jak pomoci matce svého dítěte během šestinedělí. Poslanci v pátek schválili návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) na zavedení nové dávky ze systému nemocenského pojištění - otcovské poporodní péče.

Návrh nyní projedná Senát, komplikace se nečekají. Novinka by pak mohla začít fungovat pravděpodobně od ledna nebo února 2018. Nárok na dávku získají i otcové dětí, které se narodí v období šesti týdnů před začátkem účinnosti.

Podobně jako mateřská

"Otcovská" má trvat sedm dnů a muži si ji budou moci vybrat v prvních šesti týdnech po porodu. Stát jim během tohoto týdne vyplatí dávku, která se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, tedy takzvaná mateřská. Nárok na ni by měli zaměstnanci a také podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Nová dávka by podle ministerských výpočtů nahrazovala ušlou čistou mzdu hlavně lidem, kteří si vydělají přibližně od 15 do 25 tisíc korun hrubého měsíčně. "Při příjmu vyšším, než je průměrná mzda, by podíl otcovské k čistému příjmu postupně klesal," uvádí ministerstvo v návrhu.

Dávka by byla v praxi nižší než čistá mzda i pro lidi, kteří si vydělají zhruba 10 tisíc korun, což je podle úřadu způsobeno konstrukcí daně z příjmu.

Při průměrné mzdě 26 tisíc korun by "otcovská" za jeden týden volna činila zhruba 4200 korun, při hrubé mzdě 15 tisíc korun by mírně přesáhla 2400 korun a naopak při nadprůměrném výdělku 40 tisíc hrubého by otec dostal od státu kolem 5600 korun.

Obecně by tato dávka dosahovala - stejně jako u peněžité pomoci v mateřství - sedmdesáti procent takzvaného denního vyměřovacího základu (v zásadě hrubé mzdy, která je u vyšších hodnot omezena redukcí a stropem).

Místo dovolené nebo neplaceného volna

Většina otců dosud v případě narození dítěte čerpá klasickou dovolenou nebo si bere neplacené volno. Podle zákoníku práce má otec nárok na placené pracovní volno jen na nezbytně nutnou dobu při odvozu ženy do porodnice nebo při odvozu domů. Pokud by chtěl být při porodu, má nárok na neplacené volno.

Otec měl už nyní nárok na rodičovskou dovolenou, pokud o ni zaměstnavatele v prvních třech letech věku dítěte požádá. I podle dosavadních pravidel může otec čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek - vždy však místo matky dítěte, nikoliv tedy oba současně.

Schválená novinka tedy nepřináší nárok na další volno v zaměstnání, ale "jen" novou dávku z nemocenského pojištění nezávislou na tom, že matka ve stejnou dobu už dostává jinou.

Babiš byl proti

"Účelem otcovské je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny," vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Marksová odkazuje také na Evropskou unii, kde otcovskou nabízí dvacet zemí a ve většině z nich funguje velmi podobně, jak to nyní ministerstvo navrhuje v Česku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že otcovská by měla vyjít na 630 až 800 milionů korun ročně - podle toho, kolik otců novou dávku skutečně využije. Úřad odhaduje, že tak učiní 70 procent otců, a počítá se zpracováním přibližně 80 tisíc těchto dávek za rok.

S novou dávkou zásadně nesouhlasilo ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (ANO), hlavně kvůli vysokým nárokům na státní rozpočet. "Podpora rodin s dětmi je v Česku již dnes poměrně štědrá. Zkušenosti ale napovídají, že vliv na míru porodnosti zde v podstatě absentuje. Další podpora se tak jeví jako nákladově neefektivní," uvedlo ministerstvo.

Babišovi také vadilo, že stát by přišel o dalších 72 až 93 milionů na daních, administrativa by ročně stála 30 milionů a hlavně - Česká správa sociálního zabezpečení by podle ministerstva práce musela kvůli nové dávce přijmout 60 pracovníků.

Marksovou ale podpořila nejmenší vládní strana KDU-ČSL, která už ve vládě prosadila například zvýšení daňových slev pro rodiče s více dětmi. "Otcovskou poporodní péči považujeme za dobrý nástroj. Jednalo by se v podstatě o dobrovolnou záležitost, o jednoznačně prorodinný krok, se kterým souhlasíme," uvedl loni místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Otcovskou nechtěla podpořit ani většina poslanců koaličního hnutí ANO. Ti se ji společně s opoziční ODS a TOP 09 snažili vyškrtnout z novely týkající se dalších dvou změn v nemocenském pojištění. Když neuspěli, novelu jako celek pak nakonec schválili - ta současně rozšiřuje nárok na sirotčí důchod a zavádí stoprocentní nemocenskou pro dobrovolné hasiče a další záchranáře, pokud onemocní kvůli nasazení.

Marksová prosazuje také další kroky, které mají pomoci matkám ve snaze lépe skloubit rodinný život s pracovním a umožnit jim vrátit se do práce dřív než za obvyklé tři roky. Navrhuje třeba také rychlejší čerpání rodičovského příspěvku - tuto změnu by měli poslanci schvalovat na jaře.

autoři: Petr Kučera, Jiří Hovorka